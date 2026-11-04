Italië krijgt zware klappen: Mancini moet ingrijpen voor België

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Italië krijgt zware klappen: Mancini moet ingrijpen voor België
Foto: © photonews
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De Rode Duivels krijgen op 15 november bezoek van Italië in de Nations League. Voor de Italianen wordt het een bijzonder belangrijke wedstrijd, maar bondscoach Roberto Mancini zit met stevige kopzorgen. Door een lange blessurelijst dreigt hij verschillende belangrijke spelers te moeten missen.

Volgens La Gazzetta dello Sport kampt Italië met een ware blessuregolf. Onder meer Moise Kean, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca en Federico Chiesa zijn niet beschikbaar. Ook Manuel Locatelli, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno en Giovanni Leoni moeten verstek laten gaan.

Mancini moet jongeren inschakelen

Door al die afwezigheden overweegt Mancini om verschillende jonge talenten hun kans te geven. Vooral Alphadjo Cissé, de jonge aanvaller van AC Milan, komt nadrukkelijk in beeld. Ook Luca Koleosho en Niccolò Pisilli worden bij de selectie verwacht.

Daartegenover staat de mogelijke terugkeer van enkele ervaren spelers. Nicolò Zaniolo, Bryan Cristante en Mateo Retegui zouden opnieuw opgeroepen worden.

Belangrijke wedstrijd voor Rode Duivels

Italië speelt op 12 november eerst nog tegen Frankrijk, waarna drie dagen later de verplaatsing naar Brussel volgt. Beide wedstrijden zijn van groot belang in de strijd om een plaats in de kwartfinales van de Nations League.


De Rode Duivels wonnen hun vorige ontmoeting met Italië met 0-2 en hopen dat kunstje te herhalen. Voor Mancini wordt het vooral afwachten hoe zijn gehavende selectie zich zal presenteren. De vele blessures kunnen de Italianen dwingen om met een opvallend jonge ploeg naar België af te reizen.

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