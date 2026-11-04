Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa

Club Brugge staat woensdagavond voor een zware Champions League-opdracht op bezoek bij PSV. Ivan Leko wil met zijn ploeg ook in Eindhoven zijn eigen voetbal spelen, maar beseft tegelijk dat Club zich geen naïviteit kan permitteren tegen een tegenstander die hij bijzonder hoog inschat.

De Bruggelingen willen niet alleen overleven, maar zelf initiatief nemen. Toch verwacht Leko geen wedstrijd waarin één ploeg zomaar zal kunnen dicteren. PSV heeft volgens hem een gelijkaardige drang naar voren en beschikt bovendien over veel ervaring op het hoogste niveau.

Bij Het Nieuwsblad noemt Leko de Nederlandse kampioen zelfs een “winning machine”. “Natuurlijk wil ik dominant zijn. 75 procent balbezit, constant de box van PSV aanvallen… Heel graag. Maar er staan twee ploegen op het veld.”

Leko ziet duidelijke gelijkenissen tussen beide teams. “PSV speelt gelijkaardig voetbal, ik zie hen graag spelen. Maar wij vertrekken vanuit ons spel en zij ook. Dat is veelbelovend voor een mooie match.” De Club-coach vindt bovendien dat Belgische ploegen in Europa veel verder staan dan vroeger. “We zijn geen deelnemer meer in Europa, we doen volop mee. We willen winnen in de Champions League.”

Geen naïviteit bij Club

Toch wil Leko niet doen alsof Club als favoriet naar Eindhoven trekt. PSV speelt thuis en heeft volgens hem genoeg spelers met ervaring bij de grootste clubs. “We zullen op ons best moeten zijn.” Een volledig open wedstrijd verwacht hij daarom niet. “Wij willen aanvallen, zij ook. Maar je mag ook geen kansen weggeven. We zijn niet naïef.”

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De boodschap is duidelijk: Club Brugge wil ook in Eindhoven durven voetballen, maar zonder zijn organisatie overboord te gooien. Tegen een PSV dat volgens Leko als een machine draait, zal de marge voor fouten bijzonder klein zijn.