KAA Gent en STVV in maart in Europa tegenover elkaar? De kansen voor beide ploegen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KAA Gent en STVV in maart in Europa tegenover elkaar? De kansen voor beide ploegen
Foto: © photonews

Donderdagavond wordt een belangrijke avond voor het Belgisch voetbal en de Belgische coëfficiënt. Alweer komen vier teams in actie op zoek naar puntengewin. Daarbij ook KAA Gent en STVV in de Conference League. Hoe staan zij ervoor na twee speeldagen?

STVV staat er met 6 op 6 voorlopig heel goed voor, KAA Gent verloor op speeldag 2 in Braga en lijkt op die manier met 3 op 6 er iets minder goed voor te staan. Toch lijken ze volgens de simulaties nog steeds op weg naar een plekje in de top-8.

Nadat de mensen van Football Meets Data al simulaties maakten van de Champions League met Club Brugge en van de Europa League met Anderlecht en Union SG, hebben ze dat ook gedaan voor de Conference League met De Kanaries en De Buffalo’s.

De simulaties geven KAA Gent nog steeds een plekje in de top-8 van de Conference League

En wat blijkt? KAA Gent heeft nog altijd meer kans om de top-8 te halen dan STVV. Dat komt mogelijk ook wel door het moeilijkere programma dat nog zal volgen voor de Limburgers, in vergelijking met De Buffalo’s. Meer zelfs: KAA Gent wordt nog steeds geraamd op vijftien punten.

Dat zou willen zeggen dat ze hun vier volgende wedstrijden – te beginnen donderdagavond tegen KUPS – allemaal zouden gaan winnen. STVV zou dan weer moeten uitkomen op 11 punten – nog een keertje winnen, een keer verliezen en twee keer gelijkspelen zou dat zijn.

KAA Gent en STVV tegenover elkaar in de achtste finales?

Benieuwd of de statistieken van Football Meets Data in de buurt komen van de werkelijkheid. Op dit moment zou KAA Gent zevende eindigen en STVV twaalfde. Dat zou willen zeggen dat STVV een tussenronde zou moeten afwerken tegen Nordsjaelland of Borac Banja.

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In een eventuele achtste finale zouden beide teams dan zelfs tegen elkaar kunnen uitkomen volgens de simulaties. Braga, Freiburg en Ajax zijn de andere ploegen rond de top-8 voor KAA Gent mogelijk, Trabzonspor zou dan weer een mogelijke andere tegenstander voor STVV kunnen worden. Maar na donderdagavond staan de sterren mogelijk alweer helemaal anders.

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