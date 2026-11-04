LIVE SPEELDAG 11: De druk van het Standard-publiek uitgelegd

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 11 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.

Alexis Trouillet was de Chinese vrijwilliger op de persconferentie van Standard deze woensdag: "Als we een antwoord hadden op onze onregelmatigheid, dan zouden we meteen de juiste zaken invoeren om opnieuw de resultaten van het begin van het seizoen te halen", aldus de Fransman op zijn persconferentie. In zijn woorden klonk vooral vermoeidheid door.

"We werken goed op training. Elke dag proberen we als groep de nodige inspanningen te leveren om de situatie om te draaien", verzekert Trouillet. "We stellen onszelf ook veel vragen, want we willen de resultaten behalen die we nodig hebben."

Een reeks die Standard moest lanceren

Op papier leek het programma nochtans geschikt om opnieuw vertrouwen te tanken. Standard ontving Kortrijk en Beveren op Sclessin, waarna een verplaatsing naar Lommel volgt. De realiteit oogt minder rooskleurig: Beveren wipt vrijdag voorbij de Rouches bij winst, terwijl Lommel momenteel hoger staat in het klassement.

"Elke wedstrijd was er een die we moesten winnen. Zeker in onze positie moet je elke match ernstig benaderen", nuanceert Trouillet. "Natuurlijk is het niet gemakkelijk, maar we gaan door. Of alles wat extern wordt gezegd ons raakt? Nee. We blijven gefocust op wat we zelf moeten doen. Op wat er buiten de club gebeurt, hebben we geen vat. Moeilijke periodes horen nu eenmaal bij voetbal."

Trouillet begrijpt ongeduld van Standard-supporters

De spelers proberen de rust te bewaren, maar de druk vanuit de tribunes neemt logischerwijs toe. De supporters van Standard verwachten meer van een club met zo'n geschiedenis en uitstraling, beseft ook Trouillet.





"We kennen het publiek van Standard en de verwachtingen bij een club met zo veel prestige. Wanneer je hier tekent, weet je waaraan je begint", zegt hij. De vergelijking met Olympique Marseille wordt vervolgens opgeworpen. "Ik weet niet of je die vergelijking kunt maken, want Marseille is natuurlijk ook een enorme club. Maar Standard is een speciale club. De mensen hier zijn heel oprecht en verwachten veel van jou. Als het niet goed gaat, zeggen ze dat ook. Dat is tegelijk de kracht van deze club."