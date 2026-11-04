Lyon haalt zwaar uit na miljoenenvertrek: drie Belgische spelers voelen gevolgen

Olympique Lyon heeft woensdag het vertrek van Paulo Fonseca officieel bevestigd. De Portugese trainer trekt naar Sporting CP, maar bij de Franse club zijn ze allesbehalve gelukkig met die beslissing. Vooral het moment waarop Fonseca vertrekt, zorgt voor grote teleurstelling.

Fonseca had nog een contract tot juni 2027 bij Lyon, dat momenteel derde staat in de Ligue 1. Toch besloot de 53-jarige trainer midden in het seizoen terug te keren naar Portugal. Sporting betaalt een afkoopsom van vijf miljoen euro om hem naar Lissabon te halen.

Lyon steekt teleurstelling niet weg

In een opvallend scherp communiqué laat Lyon weten het vertrek van Fonseca diep te betreuren. De club spreekt van een onverwachte beslissing en benadrukt dat het bijzonder ongelukkig is dat de trainer net op dit moment zijn spelersgroep achterlaat.

De Franse club stelt bovendien dat het weinig zin had om de samenwerking voort te zetten als Fonseca niet langer volledig achter het project stond. Daarom werd beslist om zijn vertrek toe te staan. Assistent Jorge Maciel neemt voorlopig de leiding over en zal de ploeg ook donderdag tegen Real Sociedad coachen.

Gevolgen voor drie Rode Duivels

Voor Loïs Openda en Julien Duranville betekent het vertrek dat ze bij Lyon opnieuw met een andere trainer moeten werken. Vooral voor Openda, die momenteel geblesseerd is, wordt het afwachten welke plannen de nieuwe coach met hem heeft.



Bij Sporting CP krijgt Fonseca dan weer Zeno Debast onder zijn hoede. De Portugese topclub heeft grote ambities en haalt met Fonseca een ervaren trainer binnen. Lyon moet ondertussen dringend op zoek naar een opvolger, terwijl het midden in de strijd om de Champions League-plaatsen zit.