Mazzù komt met opvallende waarschuwing na wat Kompany overkwam

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Mazzù komt met opvallende waarschuwing na wat Kompany overkwam
Foto: © Photonews
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Het onwel worden van Vincent Kompany tijdens een training van Bayern München heeft de aandacht gevestigd op de loodzware job van een voetbaltrainer. Felice Mazzù kent die druk maar al te goed en spreekt er open over.

Felice Mazzù, die Vincent Kompany destijds opvolgde bij Anderlecht en vandaag aan de slag is bij Eupen, behoort tot de vele trainers die geen uren tellen om hun ploeg beter te laten presteren. Grenzen stellen is in dat vak niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk.

"We besteden uren aan de voorbereiding en analyse van wedstrijden. Daardoor eten we later en minder gezond. Toch moeten we alles doen om een goede levenshygiëne te behouden", legt Mazzù uit aan de RTBF.

Een passie die alle tijd opslorpt

Ook de nachtrust komt geregeld onder druk te staan. "Ik wil niet zeggen dat ik nachtenlang niet slaap. Ik weet niet of Vincent dat deed, nog doet of opnieuw zal doen. Maar het aantal uren dat kruipt in de voorbereiding op een wedstrijd, de analyse erna en het plannen van de trainingsweken, is behoorlijk groot."

Veel trainers zullen antwoorden dat voetbal hun passie is en dat je niet op de klok kijkt wanneer je van je werk houdt. De verantwoordelijkheden op hun schouders zijn dan ook groot. Een hoger dan gemiddeld loon mag volgens Mazzù evenwel nooit een excuus worden voor overbelasting.

Een hoog loon is geen vrijgeleide voor ongezonde druk


"Hoge of minder hoge lonen rechtvaardigen niet dat we vroeger zouden moeten sterven, of dat ons leven op vlak van gezondheid, gezin, stress en mentaal welzijn anders zou moeten zijn. Een loon bepaalt niet hoe lang iemand mag leven", besluit Mazzù.

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Bayern München
Felice Mazzu

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