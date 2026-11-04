Nieuwe wending bij Lukaku en Fenerbahçe: avontuur van Kuyt stopt abrupt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe wending bij Lukaku en Fenerbahçe: avontuur van Kuyt stopt abrupt
Foto: © photonews

Romelu Lukaku krijgt opnieuw een nieuwe trainer bij Fenerbahçe. De Turkse topclub heeft Emre Belözoğlu aangesteld als hoofdcoach. Daarmee komt meteen een einde aan de korte interimperiode van Dirk Kuyt.

Kuyt nam vorige week tijdelijk over nadat İsmail Kartal opstapte na de nederlaag tegen Galatasaray. De voormalige coach van Beerschot stond vervolgens aan het roer tegen Göztepe, maar zag Fenerbahçe met 1-2 verliezen. Nu moet hij alweer een stap opzijzetten.

Fenerbahçe bevestigde dinsdagavond dat een akkoord werd bereikt met Belözoğlu. De 46-jarige Turk komt over van Kasımpaşa, waarmee hij dit seizoen sterk was begonnen.

Oude bekende keert terug

Belözoğlu kent Fenerbahçe door en door. Als speler droeg hij tijdens drie verschillende periodes het shirt van de club en won hij er zes prijzen. Later was hij er ook sportief directeur en in 2021 stond hij al eens tijdelijk aan het hoofd van de eerste ploeg.

Tijdens die eerste periode als coach boekte Belözoğlu zeven overwinningen in tien wedstrijden. Nadien werkte hij onder meer bij Istanbul Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor en Kasımpaşa.

Meteen Lukaku onder zijn hoede

Voor Lukaku betekent de aanstelling alweer een verandering op de trainersbank. De Rode Duivel maakte de voorbije weken de overgang van Kartal naar Kuyt mee en krijgt nu Belözoğlu als definitieve nieuwe hoofdcoach.

Veel tijd om zich in te werken krijgt die laatste niet. Fenerbahçe ontvangt woensdagavond Liverpool in de Champions League en Belözoğlu zal meteen de leiding nemen tegen de Engelse topclub.

Voor Kuyt zit zijn tijdelijke opdracht er daarmee sneller op dan aanvankelijk verwacht. Fenerbahçe had eerder aangegeven dat hij normaal tot de interlandbreak zou blijven, maar de komst van Belözoğlu versnelt de wissel op de bank.

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