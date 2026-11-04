OFFICIEEL: Scott Parker (ex-Club Brugge) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Scott Parker (ex-Club Brugge) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet
Foto: © photonews

West Ham United heeft zijn nieuwe hoofdtrainer beet. Scott Parker keert terug naar de club waar hij als speler vier seizoenen lang een publiekslieveling was. De 46-jarige Engelsman tekent een contract voor tweeënhalf jaar.

De opdracht is meteen duidelijk. West Ham wil zo snel mogelijk terug naar de Premier League en haalt daarvoor een coach binnen die de Championship door en door kent. Parker promoveerde als trainer al met Fulham, Bournemouth én Burnley naar het hoogste niveau.

Op de clubwebsite bevestigt West Ham dat Parker woensdagavond al voor het eerst op de bank zit, op bezoek bij Cardiff City. Hij wordt voorlopig bijgestaan door Steve Potts, Gerard Prenderville en Billy Lepine. Ook clubicoon Mark Noble zal nauw met zijn voormalige ploegmaat samenwerken. Verder komt hij er ook Arne Engels tegen, die er sinds afgelopen zomer speelt. 

Terug naar een bijzondere plek

Voor Parker voelt zijn terugkeer naar Londen duidelijk bijzonder. Tussen 2007 en 2011 speelde hij 129 wedstrijden voor West Ham. Hij werd drie seizoenen op rij verkozen tot Hammer of the Year en won in 2011 zelfs de prijs van Football Writers’ Association Footballer of the Year.

“Het is een heel trots moment voor mij om terug te keren naar een club die zoveel betekent voor mij en mijn familie”, zegt Parker. Vooral de band met de supporters is hem bijgebleven. “Er was hier een warmte en liefde die ik op weinig andere plaatsen gevoeld heb.”

Specialist in promoties

West Ham kiest niet toevallig voor Parker. Bij Fulham promoveerde hij in 2020, met Bournemouth lukte dat twee jaar later opnieuw en in 2025 leidde hij Burnley terug naar de Premier League. Dat leverde hem toen ook de prijs voor Championship Manager of the Season op.

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Die ervaring moet nu opnieuw het verschil maken. “Ik heb drie keer in deze competitie gewerkt en ben er drie keer uit geraakt”, zegt Parker. “Ik zal al mijn ervaring gebruiken om de consistentie te vinden die nodig is.”

De voormalige coach van Club Brugge maakt er geen geheim van dat de uitdaging hem bijzonder aanspreekt. “Mijn energie, mijn enthousiasme, mijn verlangen en mijn passie stromen door me heen. Dat is exact waarom ik hier ben.”

Ook bij de gesprekken met de clubleiding voelde Parker meteen dezelfde ambitie. Zowel technisch directeur Karim Virani als eigenaar Daniel Křetínský wil West Ham zo snel mogelijk weer naar het hoogste niveau brengen. Parker krijgt dus geen rustige instap. Hij moet meteen resultaten neerzetten en tegelijk de club opnieuw richting Premier League loodsen. Woensdagavond tegen Cardiff begint dat nieuwe hoofdstuk al.

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Scott Parker

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