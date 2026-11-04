Opnieuw grote ommekeer voor Arne Engels: ex-coach Club Brugge moet hem redden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opnieuw grote ommekeer voor Arne Engels: ex-coach Club Brugge moet hem redden
Foto: © photonews

Arne Engels krijgt bij West Ham United opnieuw met een trainerswissel te maken. De Engelse club heeft Nuno Espírito Santo ontslagen na een tegenvallende competitiestart. Opvallend genoeg lijkt een oude bekende van Club Brugge zijn opvolger te worden.

West Ham degradeerde vorig seizoen uit de Premier League en wil zo snel mogelijk terugkeren naar het hoogste niveau. Dat loopt voorlopig niet zoals gehoopt. Na dertien wedstrijden staat de club pas achtste in de Championship, op zes punten van leider Middlesbrough.

Vooral de recente resultaten hebben Nuno de das omgedaan. West Ham verloor achtereenvolgens thuis van Southampton (2-3) en West Bromwich Albion (1-3). De clubleiding besloot daarop in te grijpen.

Oude bekende van Club Brugge

Volgens The Guardian is Scott Parker de grote favoriet om het roer over te nemen. De Engelsman zou een contract van tweeënhalf jaar kunnen tekenen. Een officiële aanstelling is er voorlopig nog niet.

Parker is geen onbekende in het Belgische voetbal. Begin 2023 stond hij aan het roer bij Club Brugge, maar dat avontuur draaide uit op een grote ontgoocheling. Na amper twaalf wedstrijden, waarvan hij er slechts twee won, moest hij alweer vertrekken. In Engeland loodste hij wel Fulham, Bournemouth en Burnley naar de Premier League.

Recordtransfer onder druk


Ook voor Engels zijn het woelige tijden. West Ham betaalde afgelopen zomer naar verluidt 22 miljoen pond om de Rode Duivel bij Celtic weg te halen, een recordbedrag voor een club uit de Championship. De verwachtingen zijn dan ook bijzonder hoog. Een nieuwe trainer moet de ploeg opnieuw op de rails krijgen en ervoor zorgen dat de dure investeringen hun vruchten afwerpen.

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