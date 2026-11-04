Opvallende keuzes bij Marokko: Anderlecht-speler wél, ex-JPL-namen niet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallende keuzes bij Marokko: Anderlecht-speler wél, ex-JPL-namen niet
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Mohamed Ouahbi heeft zijn selectie vrijgegeven voor de twee kwalificatiewedstrijden van Marokko tegen Niger op weg naar de Afrika Cup 2027. Daarbij vallen ook enkele opmerkelijke afwezigen op.

Marokko zet zijn kwalificatiecampagne voor de Afrika Cup 2027 voort tijdens de interlandperiode in november. De Atlasleeuwen voeren groep A voorlopig aan met zes op zes na hun eerste twee wedstrijden.

In november wachten twee duels tegen Niger. Marokko ontvangt de tegenstander eerst op 13 november, waarna vier dagen later de terugwedstrijd in Niamey op het programma staat.

Ouahbi mist enkele vaste waarden

Bondscoach Mohamed Ouahbi maakte deze week zijn selectie voor beide wedstrijden bekend. Hij kan daarbij niet rekenen op een aantal klinkende namen. Ismaël Saibari, Azzedine Ounahi, Ayoub El Kaabi en Soufiane Rahimi zijn niet beschikbaar.

Ali Maamar blijft in beeld

Bij de spelers met een link met België is Ali Maamar opnieuw van de partij. De verdediger van Anderlecht werd ook in september en oktober al opgeroepen door Ouahbi. Toen startte hij zelfs twee keer in de basis.

Ook Redouane Halhal, die eerder voor KV Mechelen uitkwam, behoort tot de selectie. Hetzelfde geldt voor ex-Genk-middenvelder Bilal El Khannouss.

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Chemsdine Talbi en Zakaria El Ouahdi ontbreken dan weer. Talbi krijgt voorlopig weinig speelminuten bij Sunderland. El Ouahdi, die deze zomer Genk verliet voor Hamburg, haalt voorlopig nog niet het niveau dat hij in de Jupiler Pro League liet zien.

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