Ploegmaat doorbreekt de stilte rond Owono na overlijden Jesus De Miguel

De dood van Jesús de Miguel heeft ook bij FC Andorra bijzonder diepe wonden geslagen. De aanvaller van Tenerife overleed dinsdag, een dag nadat hij tijdens het competitieduel met Andorra zwaar in botsing kwam met doelman Jesús Owono.

Owono zelf gaat door een bijzonder moeilijke periode. De doelman kreeg na de fatale botsing een storm van verwijten en online haat over zich heen. Binnen de kleedkamer van Andorra wordt nu nadrukkelijk geprobeerd om ook hem te ondersteunen.

Op Instagram heeft verdediger Lautaro Spatz een emotionele boodschap gedeeld. “Er zijn momenten waarop voetbal geen betekenis meer heeft”, schrijft hij. “Wat we hebben meegemaakt, zal niemand van ons ooit vergeten. Een tragedie die ons compleet gebroken heeft achtergelaten.”

Spatz betuigt eerst zijn medeleven aan de familie, vrienden en geliefden van De Miguel en aan de volledige achterban van Tenerife. Daarna richt hij zich ook expliciet tot zijn ploegmaat Owono.

“Mijn ploegmaat, doelman en vriend is diep geraakt door wat er gebeurd is”, schrijft Spatz. “Wie hem kent, weet wat voor persoon hij is, hoeveel hij momenteel lijdt en dat hij nooit de intentie zou hebben om iemand pijn te doen.”

Volgens Spatz moet de botsing dan ook gezien worden als een ongelukkige spelfase met onvoorstelbare gevolgen. “In het voetbal gebeuren toevallige acties, maar niemand kan zich voorstellen dat één daarvan zulke tragische gevolgen kan hebben.”





Owono krijgt online veel haat

Owono heeft zijn Instagramaccount inmiddels heeft gedeactiveerd nadat hij zware beledigingen ontving. FC Andorra biedt psychologische ondersteuning aan spelers en staf die daar behoefte aan hebben.

De Spaanse politie heeft intussen een onderzoek geopend naar het overlijden van De Miguel. Dat gebeurt onder toezicht van justitie. Een dergelijk onderzoek moet de precieze omstandigheden van een niet-natuurlijke dood vaststellen en betekent niet automatisch dat Owono strafrechtelijk verantwoordelijk wordt gehouden.

Spatz beleefde de dramatische minuten bovendien van heel dichtbij. Hij was een van de spelers die onmiddellijk naar De Miguel toeliepen en hielp volgens AS later zelfs mee bij het wegdragen van de brancard.

Zijn boodschap eindigt dan ook zonder nog over voetbal te spreken. “Vandaag doet voetbal er niet toe. Het enige wat rest is samen het verdriet dragen, maximaal respect tonen en alle kracht sturen naar de familie en iedereen die onder dit verschrikkelijke verlies lijdt. Rust in vrede, Demi.”