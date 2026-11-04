Pocognoli krijgt eindelijk wat hij zo hard miste: druk blijft enorm

Sébastien Pocognoli krijgt eindelijk goed nieuws als bondscoach van Schotland. Na een moeilijke start met slechts één overwinning in vier Nations League-wedstrijden kan de voormalige trainer van Union SG opnieuw rekenen op een van zijn belangrijkste spelers. Scott McTominay maakt zijn terugkeer in de nationale ploeg.

De middenvelder van Napoli ontbrak tijdens de vorige interlandperiode nadat hij in september een ingreep aan het hart had ondergaan. Ondertussen staat McTominay opnieuw op het veld en vond hij ook zijn scorend vermogen terug. Pocognoli heeft hem dan ook opgenomen in zijn selectie voor de wedstrijden tegen Noord-Macedonië en Zwitserland.

Opvallend detail over McTominay

Opmerkelijk genoeg heeft Pocognoli zijn sterspeler nog nooit persoonlijk ontmoet. De Belgische bondscoach vertelde aan The Scotsman dat ze tot nu toe uitsluitend telefonisch en via videogesprekken contact hadden. Daar komt tijdens de komende interlandperiode eindelijk verandering in.

Pocognoli verwacht bijzonder veel van de 29-jarige middenvelder. Vooral zijn ervaring, leiderschap en scorend vermogen kunnen een belangrijke rol spelen. Toch benadrukt de Belg dat Schotland niet volledig afhankelijk mag worden van McTominay. Het is volgens hem aan de trainer om een systeem te creëren waarin de middenvelder én zijn ploegmaats kunnen uitblinken.

Druk op Belgische bondscoach

Die versterking komt op een belangrijk moment. Schotland staat na vier wedstrijden pas derde in zijn Nations League-groep, met vier punten. Zwitserland voert de rangschikking aan met twaalf punten, terwijl Slovenië er zeven telt. De Schotten hebben dus een flinke achterstand goed te maken.



Op 13 november ontvangt Schotland Noord-Macedonië, drie dagen later volgt de verplaatsing naar Zwitserland. Pocognoli kan naast McTominay ook opnieuw rekenen op Ché Adams en Kieran Tierney. De Belgische trainer hoopt met zijn teruggekeerde sterkhouders alsnog een positieve draai te geven aan zijn moeizame start.