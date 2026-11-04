Real Madrid en Liverpool verzorgen spektakel, maar lopen verrassend averij op

In de Champions League staan op woensdag nog negen duels op het programma. Club Brugge speelt een belangrijk duel op bezoek bij PSV Eindhoven, maar er kwamen nog meer topteams in actie. Liverpool en Real Madrid speelden zelfs al in de vooravond. Wat konden zij in Athene en Istanboel?

Fenerbahçe - Liverpool 3-2

Fenerbahçe wilde in eigen huis uitpakken met een stunt tegen Liverpool om de kansen op de volgende ronde in de Champions League gaaf te houden. Al wisten ze natuurlijk ook op voorhand dat dat niet meteen een makkelijke zaak zou gaan worden.

Op het halfuur had Liverpool de 0-1 gemaakt via Nyoni, maar enkele minuten later was het al 1-1 via Greenwood. Dat was ook meteen de ruststand en lange tijd leek het er dan ook naar uit te zien dat Liverpool punten zou gaan laten liggen.

Tot twintig minuten voor tijd de onvermijdelijke Isak uitpakte met de 1-2 namens Liverpool. Even later maakte Brown echter al opnieuw gelijk: 2-2. Lukaku speelde een dik uur mee voor Fenerbahçe, maar kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd en werd gewisseld. In de slotfase deed Muriqi de boeken dicht voor de bezoekers: Liverpool verliest zo zijn eerste punten.

AEK Athene - Real Madrid 2-2

In Athene een heel ander soort wedstrijd. De thuisploeg had een duidelijke plan en zag dat na tien minuten perfect uitgevoerd worden door Koita: 1-0 op aangeven van Jovic. De Mauritaanse international begon aan een sterke solo, passeerde meerdere tegenstanders – onder wie Marc Cucurella – en werkte vervolgens met links af voorbij Thibaut Courtois.

Een ex-Kanarie scoort tegen een ex-Genkie! 🐥🔵 https://t.co/mmJ0pr1WV0



— Play Sports (@playsports) November 4, 2026

De treffer tegen Real Madrid onderstreept hoe ver Koita intussen is geraakt. De aanvaller werd op 20 september 1998 geboren in Senegal, maar groeide op in België en genoot er zijn volledige voetbalopleiding. Hij zette zijn eerste stappen bij FC Merksem, Lyra en Geel, voor hij in 2017 bij de jeugdopleiding van KAA Gent belandde. Daar tekende hij zijn eerste profcontract en maakte hij in mei 2018 ook zijn debuut bij de A-kern.

Via KV Kortrijk en Waasland-Beveren kwam Koita uiteindelijk bij Sint-Truiden terecht. Op Stayen vond de flankspeler zijn beste vorm. Tussen 2021 en 2024 was hij in alle competities goed voor achttien doelpunten in negentig wedstrijden. En zo was er meteen nog meer werk aan de winkel voor De Koninklijke.

Spektakelduel in Athene

Bellingham zag een doelpunt op het halfuur afgekeurd worden voor buitenspel, even later was het toch raak voor de Brit. Dat was ook meteen de ruststand. Na de pauze probeerde Real Madrid de bakens te verzetten in Athene, maar scoren bleek lastig. Erger nog: een kwartier voor tijd zorgde Pilo voor een nieuwe Griekse voorsprong.

Even later maakte Mbappé gelijk: 2-2. En nog was het niet gedaan, want Muriqi zorgde meteen voor de 3-2 voor de thuisploeg. Verder kwamen de Madrilenen niet meer en zo verloor ook Real Madrid voor het eerst punten in deze League Phase.