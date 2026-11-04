Rode Duivel De Winter onthult bijzonder nieuws en beleeft topweken bij Milan

Koni De Winter zit duidelijk goed in zijn vel bij AC Milan. De Rode Duivel is dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde bij de Italiaanse topclub en kreeg de voorbije dagen ook op persoonlijk vlak bijzonder mooi nieuws: hij is vader geworden.

Sportief gaat het eveneens hard voor de Belgische verdediger. De Winter speelde de voorbije weken vrijwel alles bij Milan en voelt dat zijn positie binnen de ploeg helemaal veranderd is tegenover vorig seizoen.

Op de officiële clubwebsite van AC Milan sprak De Winter woensdag tijdens de persconferentie voor het Europa League-duel met Ferencváros over die dubbele opsteker. “Vader worden is iets heel moois. Op het veld voel ik me belangrijker dan vorig jaar en voel ik meer vertrouwen. Ik denk dat dit een mooi moment in mijn carrière is.”

Vast bij Milan, amper aan bod bij België

Dat vertrouwen vertaalt zich ook in speelminuten. De Winter stond in oktober bijna voortdurend in de basis bij Milan en vormde daarbij geregeld het centrale duo met Strahinja Pavlović. “Ik voel me goed, zowel fysiek als mentaal. Ik probeer altijd klaar te zijn om te spelen”, aldus de Belg.

Het contrast met de Rode Duivels is opvallend. Tijdens de vorige interlandperiode kreeg De Winter onder bondscoach Mark van Bommel geen speelminuten. Bij zijn club is hij ondertussen net een van de verdedigers die bijna voortdurend wordt gebruikt.

Thiago Silva als voorbeeld



De Winter kreeg tijdens zijn persmoment ook de vraag welke voormalige Milan-verdediger hij als voorbeeld ziet. Hij hoefde niet lang na te denken. “Als ik één naam moet noemen, kies ik Thiago Silva. Ik heb hem veel gevolgd en hij was heel sterk.”