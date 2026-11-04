Romelu Lukaku heeft nog wat te zeggen voor CL-kraker tegen Liverpool

Fenerbahçe ontvangt Liverpool in een duel waar heel Istanboel naar uitkijkt. Romelu Lukaku blikte op de persconferentie vooruit op de topper en sprak ook openhartig over het ontslag van zijn voormalige coach İsmail Kartal.

Romelu Lukaku bouwt bij Fenerbahçe stilaan wedstrijdritme op. De Rode Duivel werkte de voorbije twee duels telkens de volledige negentig minuten af, al leverde dat voorlopig geen doelpunten of punten op. Fenerbahçe verloor beide wedstrijden.

Die eerste nederlaag had zware gevolgen: trainer İsmail Kartal moest vertrekken. Lukaku had op de persconferentie voor het duel met Liverpool warme woorden over voor zijn ex-coach.

Lukaku dankbaar voor Kartal

"İsmail Kartal was echt iemand van de club. Zulke situaties zijn altijd pijnlijk. Na elk slecht resultaat zag je hoeveel het hem deed. Hij wilde het beste voor Fenerbahçe, dat weten we allemaal", vertelde Lukaku.

De aanvaller kreeg aanvankelijk niet altijd voorrang in de spits. Kartal koos lange tijd voor Vedat Muriqi, terwijl Lukaku nog niet op zijn beste fysieke niveau zat. Toch kijkt Big Rom met veel respect terug op de samenwerking.

"We hebben niet de resultaten behaald die de club verwachtte en dan heeft de club een beslissing genomen. Persoonlijk zal ik hem altijd dankbaar blijven omdat hij me de kans gaf om hierheen te komen. Hij probeerde me steeds te helpen en me wegwijs te maken binnen de club."



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Nu voelt Lukaku dat zijn conditie beter wordt. "Ik ben momenteel in goede vorm. Als ploeg moeten we nu verder groeien. Ik wil winnen, daar draait het om. Fenerbahçe wint momenteel niet, dus daar ben ik niet gelukkig mee. De club evenmin."

Fenerbahçe wil Liverpool pijn doen

Een stunt tegen Liverpool zou de sfeer in Istanboel in één klap kunnen doen kantelen. Voor Lukaku is de Engelse grootmacht overigens geen onbekende tegenstander: hij speelde in zijn carrière al twintig keer tegen de Reds en vond daarin vijfmaal de weg naar doel.

De spits verwacht een tactisch gevecht, maar ziet ook mogelijkheden voor Fenerbahçe. "We hebben Liverpool goed geanalyseerd. We zullen compact moeten staan. Er zullen momenten komen waarop we hen pijn kunnen doen, en dan moeten we er staan. Ik kan zeggen dat we op alle scenario's voorbereid zijn."