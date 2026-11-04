Romelu Lukaku heeft nog wat te zeggen voor CL-kraker tegen Liverpool

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Romelu Lukaku heeft nog wat te zeggen voor CL-kraker tegen Liverpool
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Fenerbahçe ontvangt Liverpool in een duel waar heel Istanboel naar uitkijkt. Romelu Lukaku blikte op de persconferentie vooruit op de topper en sprak ook openhartig over het ontslag van zijn voormalige coach İsmail Kartal.

Romelu Lukaku bouwt bij Fenerbahçe stilaan wedstrijdritme op. De Rode Duivel werkte de voorbije twee duels telkens de volledige negentig minuten af, al leverde dat voorlopig geen doelpunten of punten op. Fenerbahçe verloor beide wedstrijden.

Die eerste nederlaag had zware gevolgen: trainer İsmail Kartal moest vertrekken. Lukaku had op de persconferentie voor het duel met Liverpool warme woorden over voor zijn ex-coach.

Lukaku dankbaar voor Kartal

"İsmail Kartal was echt iemand van de club. Zulke situaties zijn altijd pijnlijk. Na elk slecht resultaat zag je hoeveel het hem deed. Hij wilde het beste voor Fenerbahçe, dat weten we allemaal", vertelde Lukaku.

De aanvaller kreeg aanvankelijk niet altijd voorrang in de spits. Kartal koos lange tijd voor Vedat Muriqi, terwijl Lukaku nog niet op zijn beste fysieke niveau zat. Toch kijkt Big Rom met veel respect terug op de samenwerking.

"We hebben niet de resultaten behaald die de club verwachtte en dan heeft de club een beslissing genomen. Persoonlijk zal ik hem altijd dankbaar blijven omdat hij me de kans gaf om hierheen te komen. Hij probeerde me steeds te helpen en me wegwijs te maken binnen de club."

Lees ook... Nieuwe wending bij Lukaku en Fenerbahçe: avontuur van Kuyt stopt abrupt

Nu voelt Lukaku dat zijn conditie beter wordt. "Ik ben momenteel in goede vorm. Als ploeg moeten we nu verder groeien. Ik wil winnen, daar draait het om. Fenerbahçe wint momenteel niet, dus daar ben ik niet gelukkig mee. De club evenmin."

Fenerbahçe wil Liverpool pijn doen

Een stunt tegen Liverpool zou de sfeer in Istanboel in één klap kunnen doen kantelen. Voor Lukaku is de Engelse grootmacht overigens geen onbekende tegenstander: hij speelde in zijn carrière al twintig keer tegen de Reds en vond daarin vijfmaal de weg naar doel.

De spits verwacht een tactisch gevecht, maar ziet ook mogelijkheden voor Fenerbahçe. "We hebben Liverpool goed geanalyseerd. We zullen compact moeten staan. Er zullen momenten komen waarop we hen pijn kunnen doen, en dan moeten we er staan. Ik kan zeggen dat we op alle scenario's voorbereid zijn."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Fenerbahçe - Liverpool FC live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Liverpool FC
Fenerbahçe
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Nieuwe wending bij Lukaku en Fenerbahçe: avontuur van Kuyt stopt abrupt

Nieuwe wending bij Lukaku en Fenerbahçe: avontuur van Kuyt stopt abrupt

08:20
Mazzù komt met opvallende waarschuwing na wat Kompany overkwam

Mazzù komt met opvallende waarschuwing na wat Kompany overkwam

11:30
Anderlecht, Club Brugge, STVV, Union en KAA Gent in Europa: zo kijk je alles live op tv

Anderlecht, Club Brugge, STVV, Union en KAA Gent in Europa: zo kijk je alles live op tv

11:00
Verrassing bij Turkije: heel opvallende afwezigen bij volgende tegenstander Rode Duivels

Verrassing bij Turkije: heel opvallende afwezigen bij volgende tegenstander Rode Duivels

10:40
Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos

Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos

10:00
1
Amper enkele maanden in België en nu lonkt alweer een toptransfer

Amper enkele maanden in België en nu lonkt alweer een toptransfer

10:20
Van der Elst trekt duidelijke grens rond Ruben van Bommel: "Dat is er helemaal over"

Van der Elst trekt duidelijke grens rond Ruben van Bommel: "Dat is er helemaal over"

08:40
AC Milan denkt aan JPL-revelatie

AC Milan denkt aan JPL-revelatie

09:20
Opnieuw grote ommekeer voor Arne Engels: ex-coach Club Brugge moet hem redden

Opnieuw grote ommekeer voor Arne Engels: ex-coach Club Brugge moet hem redden

09:00
🎥 Bizarre avond voor Lammens bij Manchester United: fans laten woede duidelijk merken

🎥 Bizarre avond voor Lammens bij Manchester United: fans laten woede duidelijk merken

07:53
Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa

Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa

07:44
1
Antwerp neemt opvallende beslissing: hele tribune blijft dicht

Antwerp neemt opvallende beslissing: hele tribune blijft dicht

08:00
3
Vlak voor nieuwe selectie wordt PSV-Club plots nóg belangrijker

Vlak voor nieuwe selectie wordt PSV-Club plots nóg belangrijker

07:20
Champions League-overzicht: Belgische internationals beleven moeilijke avond, PSG en Barcelona halen zwaar uit

Champions League-overzicht: Belgische internationals beleven moeilijke avond, PSG en Barcelona halen zwaar uit

23:00
Dit is de laatste update na de enkelverstuiking van Kevin De Bruyne in Italiaanse topper

Dit is de laatste update na de enkelverstuiking van Kevin De Bruyne in Italiaanse topper

22:45
1
Hans Vanaken keert voor het eerst terug naar Philips Stadion: "Ik was hier al eens ballenjongen"

Hans Vanaken keert voor het eerst terug naar Philips Stadion: "Ik was hier al eens ballenjongen"

21:45
Daar is een héél belangrijke pion: Kevin Mac Allister is terug bij Union

Daar is een héél belangrijke pion: Kevin Mac Allister is terug bij Union

22:30
2
Mehdi Bayat verliest zijn cool voor Geschillencommissie: "Ik walg ervan"

Mehdi Bayat verliest zijn cool voor Geschillencommissie: "Ik walg ervan"

22:15
Anderlecht moet waakzaam zijn voor deze Belg bij RB Salzburg: "Hij staat nu wél op zijn beste positie" Interview

Anderlecht moet waakzaam zijn voor deze Belg bij RB Salzburg: "Hij staat nu wél op zijn beste positie"

22:00
1
Cercle Brugge geeft tekst en uitleg bij trainerswissel na... eerste overwinning van het seizoen

Cercle Brugge geeft tekst en uitleg bij trainerswissel na... eerste overwinning van het seizoen

21:30
3
Gianni Infantino wordt op die manier héél rijk: 'Deze bedragen stak FIFA-voorzitter (stiekem) in eigen zak'

Gianni Infantino wordt op die manier héél rijk: 'Deze bedragen stak FIFA-voorzitter (stiekem) in eigen zak'

21:15
2
'José Mourinho wil dat Real Madrid all-in gaat voor absolute sterkhouder van Arsenal'

'José Mourinho wil dat Real Madrid all-in gaat voor absolute sterkhouder van Arsenal'

20:15
Vanhaezebrouck spaart Standard-sterkhouder niét: "Serieus blijven, hé"

Vanhaezebrouck spaart Standard-sterkhouder niét: "Serieus blijven, hé"

21:00
2
Er breken cruciale tijden aan voor Belgische UEFA-coëfficiënt: jacht op zesde plaats van Portugal is geopend

Er breken cruciale tijden aan voor Belgische UEFA-coëfficiënt: jacht op zesde plaats van Portugal is geopend

20:30
Niét mis te verstane waarschuwing aan adres van Antwerp-coach: "In november vallen de bladeren. En trainers"

Niét mis te verstane waarschuwing aan adres van Antwerp-coach: "In november vallen de bladeren. En trainers"

20:45
3
Degryse schudt aan de Limburgse boom en wijst met beschuldigende vinger naar Jess Thorup én Dimitri De Condé

Degryse schudt aan de Limburgse boom en wijst met beschuldigende vinger naar Jess Thorup én Dimitri De Condé

20:00
Is Vitor Bruno maandag nog steeds de coach van RSC Anderlecht? Dit is de huidige stand van zaken in Brussel

Is Vitor Bruno maandag nog steeds de coach van RSC Anderlecht? Dit is de huidige stand van zaken in Brussel

19:45
7
Een fikse streep door de Gentse rekening: Christian Burgess krijgt dit héél pijnlijke verdict

Een fikse streep door de Gentse rekening: Christian Burgess krijgt dit héél pijnlijke verdict

19:30
1
Voetbalwereld in shock na overlijden Jesus De Miguel en... dit hangt de doelman van Andorra boven het hoofd

Voetbalwereld in shock na overlijden Jesus De Miguel en... dit hangt de doelman van Andorra boven het hoofd

19:15
3
Ajax wil Rayane Bounida langer houden, Belgische smaakmaker reageert

Ajax wil Rayane Bounida langer houden, Belgische smaakmaker reageert

19:00
Voormalige publiekslieveling van Anderlecht (32) onthult waarom hij zo vroeg stopte

Voormalige publiekslieveling van Anderlecht (32) onthult waarom hij zo vroeg stopte

18:40
Ex-Standard-coach leidde met zijn ploeg in minuut 70 met 4-1 en... werd na knotsgek slot ontslagen

Ex-Standard-coach leidde met zijn ploeg in minuut 70 met 4-1 en... werd na knotsgek slot ontslagen

18:20
Wie is verantwoordelijk voor de puinhoop van Manchester United? De pijnlijke waarheid achter het verval

Wie is verantwoordelijk voor de puinhoop van Manchester United? De pijnlijke waarheid achter het verval

17:30
Profvoetballers moeten mogelijk meer bijdragen: regering viseert fiscaal voordeel

Profvoetballers moeten mogelijk meer bijdragen: regering viseert fiscaal voordeel

18:00
17
Waarom Hans Vanaken nooit doorbrak bij PSV: “We hadden dit niet helemaal voorzien”

Waarom Hans Vanaken nooit doorbrak bij PSV: “We hadden dit niet helemaal voorzien”

16:40
Een trainer niet ontslaan als remedie in de JPL: "Blij dat Vanderbiest er nog is? Het zal wel zijn" Reactie

Een trainer niet ontslaan als remedie in de JPL: "Blij dat Vanderbiest er nog is? Het zal wel zijn"

17:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Milaan Inter Milaan
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
Barcelona Barcelona 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern München Bayern München
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahçe Fenerbahçe 18:45 Liverpool FC Liverpool FC
AEK Athene AEK Athene 18:45 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 21:00 Manchester City Manchester City
RC Lens RC Lens 21:00 Como Como
Slavia Praag Slavia Praag 21:00 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 21:00 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 21:00 Sabah Sabah
PSV PSV 21:00 Club Brugge Club Brugge
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Real Betis Real Betis

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Is Vitor Bruno maandag nog steeds de coach van RSC Anderlecht? Dit is de huidige stand van zaken in Brussel Incuflex Incuflex over Antwerp neemt opvallende beslissing: hele tribune blijft dicht Eldonte Eldonte over Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over PSV - Club Brugge: - stephen king stephen king over Cercle Brugge geeft tekst en uitleg bij trainerswissel na... eerste overwinning van het seizoen CringeMedia CringeMedia over Bondsparket wil drastische maatregel: wedstrijden meteen stilleggen Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa Impala Impala over Profvoetballers moeten mogelijk meer bijdragen: regering viseert fiscaal voordeel Impala Impala over Niét mis te verstane waarschuwing aan adres van Antwerp-coach: "In november vallen de bladeren. En trainers" André Coenen André Coenen over Vanhaezebrouck spaart Standard-sterkhouder niét: "Serieus blijven, hé" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved