STVV houdt adem in voor Brann: één naam blijft groot vraagteken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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STVV houdt adem in voor Brann: één naam blijft groot vraagteken

STVV bereidt zich voor op de Conference League-wedstrijd tegen Brann, maar interim-coach Sepp De Roover zit mogelijk met één belangrijke twijfelgeval. Kota Takai is nog niet volledig hersteld van de blessure die hij opliep tegen OH Leuven.

De verdediger moest afgelopen weekend tijdens de rust naar de kant en kon nadien nog niet aansluiten bij de groepstraining. Daardoor lijkt zijn aanwezigheid donderdag allerminst vanzelfsprekend.

Volgens Het Nieuwsblad trainde Takai na de competitiewedstrijd tegen OHL nog niet mee met de rest van de selectie. Zijn kansen om tijdig fit te raken voor het Europese duel lijken daardoor beperkt.

Takai onzeker bij STVV

Voor De Roover is er verder wel goed nieuws. De interim-coach kan voor het treffen met Brann rekenen op een volledig fitte kern, waardoor hij op bijna alle posities voldoende opties heeft.

Takai was de voorbije weken een belangrijke pion in de Truiense defensie. Mocht hij effectief ontbreken, dan zal De Roover achterin dus moeten schuiven.


STVV wil donderdag in eigen huis opnieuw Europees punten pakken. Na de recente trainerswissel zou een goed resultaat tegen Brann bovendien meteen voor extra vertrouwen kunnen zorgen.

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