STVV-verdediger Pupe maakt duidelijk hoe spelers over ontslag van De Meyer dachten

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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STVV-verdediger Pupe maakt duidelijk hoe spelers over ontslag van De Meyer dachten
Foto: © Photonews

STVV moet donderdag tegen Brann opnieuw de Europese knop omdraaien, amper enkele dagen na het ontslag van Frédéric De Meyer. Interim-trainer Sepp De Roover kreeg nauwelijks tijd om de ploeg voor te bereiden, maar wil daar geen excuus van maken.

De Roover benadrukt dat de situatie binnen de groep uiteraard bijzonder is. De band met De Meyer was goed en zijn vertrek kwam hard aan, al probeert de technische staf de blik nu zo snel mogelijk op de Conference League te richten.

Bij Het Belang van Limburg geeft De Roover aan dat hij maar twee dagen had om eigen accenten te leggen. “We hebben een groepsgesprek gehad en enkele individuele gesprekken. We mogen niet vergeten dat we dit seizoen ook veel goede dingen deden. Alleen waren we niet consistent genoeg.”

Ook Joedrick Pupe maakt duidelijk dat het ontslag niet iets was waar de spelersgroep al rekening mee hield. “De groep stond nog achter de coach, maar de club heeft een keuze gemaakt en dat is hun volste recht. Nu is het aan ons om de knop zo snel mogelijk om te draaien voor de match tegen Brann.”

Pupe blijft er bovendien bij dat STVV de voorbije weken vaak beter voetbal bracht dan de resultaten doen vermoeden. Vooral de nederlaag tegen OH Leuven blijft nazinderen. “We hadden die wedstrijd nooit mogen verliezen. Timmy Simons gaf na de wedstrijd zelfs toe dat ze de punten gestolen hadden.”

De Roover kijkt niet verder dan Brann

Voor De Roover zelf staat zijn toekomst voorlopig niet ter discussie. Of zijn tijdelijke rol als T1 nog verlengd wordt, laat hij volledig aan de club over. “Dat is iets wat de club moet bepalen en waar ik geen invloed op heb. Op dit moment is dat niet aan de orde.”

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De boodschap richting donderdag is dan ook duidelijk: eerst Brann, daarna pas de rest. STVV wil na een woelige week vooral opnieuw sportief reageren en bewijzen dat de ploeg nog altijd voldoende kwaliteit en vertrouwen in huis heeft.

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