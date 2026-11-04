Tijden zijn veranderd: toen waren PSV én Club Brugge er ook al bij (en tegen wie!)

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Tijden zijn veranderd: toen waren PSV én Club Brugge er ook al bij (en tegen wie!)
Foto: © photonews

PSV Eindhoven en Club Brugge nemen het tegen elkaar op in een belangrijk duel in de League Phase van de Champions League. Ook in het allereerste jaar van de toen vernieuwde Champions League met een groepsfase waren beide ploegen erbij. Veel is er veranderd in het Europees voetbal sindsdien.

De Champions League van het seizoen 1992-1993 was er eentje met alleen maar kampioenen. Spanje, Frankrijk, Duitsland en Frankrijk waren de toplanden in Europa, Engeland stond pas 21e op de UEFA-ranglijsten – de Premier League bestond ook pas in die vorm sinds januari 1992.

België stond vijfde en daarmee net voor Portugal en Nederland. Club Brugge en PSV Eindhoven mochten als kampioenen meespelen tussen 34 andere ploegen, met daarbij veel topteams uit die periode.

PSV Eindhoven en Club Brugge waren er in het eerste seizoen al bij van de Champions League

PSV Eindhoven schakelde in dat seizoen eerst Zalgiris uit Litouwen uit met 8-0 over twee wedstrijden, daarna wonnen ze met 3-1 van AEK Athene over twee wedstrijden en zo raakten ze bij de laatste acht.

Club Brugge van zijn kant schakelde op weg naar de groepsfase Maccabi Tel Aviv en Austria Wien uit. In de groepsfase zaten beide teams vervolgens in een andere groep, waardoor ze niet tegen elkaar speelden.

Tijden zijn enorm veranderd: de tegenstanders van Club Brugge en PSV Eindhoven

Blauw-zwart werd derde in een groep met Marseille, Rangers en CSKA Moskou. Het pakte twee overwinningen en een gelijkspel. De Lampenclub moest het stellen met één gelijkspelletje uit zes wedstrijden in een groep met Milan, Göteborg en Porto.

Lees ook... LIVE: Club Brugge begint met deze elf namen tegen PSV

De tijden zijn dus duidelijk veranderd. Porto is er bij in de Champions League, Milan is een terug opkomende ploeg, maar Marseille, Rangers, CSKA Moskou en Göteborg hebben de voorbije jaren toch allemaal hun problemen gehad. En zo mag Club Brugge best wel fier zijn op wat ze laten zien als gigant in België én daarbuiten.

Voor Club Brugge is het al de 126e wedstrijd in de Champions League

Voor Club Brugge is het al de 126e wedstrijd in de Champions League. Blauw-zwart heeft doorheen de geschiedenis al 125 wedstrijden – uiteraard inclusief voorrondewedstrijden en kwalificatiewedstrijden – afgewerkt op het kampioenenbal sinds 1992.

Van die 125 wedstrijden wonnen ze er volgens Transfermarkt 45, tegenover 52 nederlagen. 28 keer speelden ze gelijk. Qua doelsaldo staan ze ook (zwaar) in de min, met 170 gescoorde goals en 204 doelpunten tegen. Aan blauw-zwart om de komende wedstrijden de balans iets positiever te gaan maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg PSV - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
PSV

Meer nieuws

LIVE: Club Brugge begint met deze elf namen tegen PSV Live

LIVE: Club Brugge begint met deze elf namen tegen PSV

19:57
Hans Vanaken doorprikt taboe bij Club: "Wie zegt van niet, liegt"

Hans Vanaken doorprikt taboe bij Club: "Wie zegt van niet, liegt"

17:45
Doet de A-kern straks beter? Club NXT krijgt ijskoude douche in slotfase tegen PSV

Doet de A-kern straks beter? Club NXT krijgt ijskoude douche in slotfase tegen PSV

16:21
Degryse voorspelt knotsgekke avond voor Club Brugge in Eindhoven

Degryse voorspelt knotsgekke avond voor Club Brugge in Eindhoven

15:40
Nachtmerrie Bolat en Union in Eindhoven: de eerdere Europese resultaten tussen België en Nederland Analyse

Nachtmerrie Bolat en Union in Eindhoven: de eerdere Europese resultaten tussen België en Nederland

20:00
Anderlecht is gewaarschuwd voor topper tegen Club Brugge: "Je moet één match winnen"

Anderlecht is gewaarschuwd voor topper tegen Club Brugge: "Je moet één match winnen"

12:50
4
Real Madrid en Liverpool verzorgen spektakel, maar lopen verrassend averij op

Real Madrid en Liverpool verzorgen spektakel, maar lopen verrassend averij op

20:40
En hij heeft er zin in: 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'

En hij heeft er zin in: 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'

20:20
1
LIVE SPEELDAG 11: De druk van het Standard-publiek uitgelegd

LIVE SPEELDAG 11: De druk van het Standard-publiek uitgelegd

19:51
Marc Coucke is klaar voor de opening: primeur voor Brugge De derde helft

Marc Coucke is klaar voor de opening: primeur voor Brugge

19:40
Vitor Bruno zwaar aangeslagen door tragisch voetbaldrama: "Kijk naar wat er met Bentayeb gebeurde"

Vitor Bruno zwaar aangeslagen door tragisch voetbaldrama: "Kijk naar wat er met Bentayeb gebeurde"

19:00
Freund ziet hoe Kompany worstelt tijdens herstel: “Voetbalgek”

Freund ziet hoe Kompany worstelt tijdens herstel: “Voetbalgek”

18:20
Live. Transfernieuws 4/11: Essevee slaat toe met handtekening jong talent

Live. Transfernieuws 4/11: Essevee slaat toe met handtekening jong talent

18:50
Rode Duivel De Winter onthult bijzonder nieuws en beleeft topweken bij Milan

Rode Duivel De Winter onthult bijzonder nieuws en beleeft topweken bij Milan

18:40
Bij Anderlecht kennen ze de druk: "Alle kleine dingen worden hier heel groot gemaakt"

Bij Anderlecht kennen ze de druk: "Alle kleine dingen worden hier heel groot gemaakt"

18:00
Doelman Owono spreekt voor het eerst na overlijden van Jesús de Miguel

Doelman Owono spreekt voor het eerst na overlijden van Jesús de Miguel

18:02
Van der Elst trekt duidelijke grens rond Ruben van Bommel: "Dat is er helemaal over"

Van der Elst trekt duidelijke grens rond Ruben van Bommel: "Dat is er helemaal over"

08:40
Drama dreigt voor Fossey: Standard vreest het allerergste

Drama dreigt voor Fossey: Standard vreest het allerergste

17:30
3
Geen excuses voor Anderlecht in Europa: tegenstander zit met serieuze problemen

Geen excuses voor Anderlecht in Europa: tegenstander zit met serieuze problemen

17:20
1
Dubbele domper voor KRC Genk: groot talent per draagberrie afgevoerd

Dubbele domper voor KRC Genk: groot talent per draagberrie afgevoerd

17:10
Anderlecht-trainer Vitor Bruno krijgt opnieuw lastige vragen: "Daar beslis ik niet over"

Anderlecht-trainer Vitor Bruno krijgt opnieuw lastige vragen: "Daar beslis ik niet over"

16:40
STVV-verdediger Pupe maakt duidelijk hoe spelers over ontslag van De Meyer dachten

STVV-verdediger Pupe maakt duidelijk hoe spelers over ontslag van De Meyer dachten

17:00
1
Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa

Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa

07:44
3
Disciplinaire commissie is bijzonder mild: Union krijgt serieuze strafvermindering

Disciplinaire commissie is bijzonder mild: Union krijgt serieuze strafvermindering

16:00
11
Lyon haalt zwaar uit na miljoenenvertrek: drie Belgische spelers voelen gevolgen

Lyon haalt zwaar uit na miljoenenvertrek: drie Belgische spelers voelen gevolgen

15:00
STVV houdt adem in voor Brann: één naam blijft groot vraagteken

STVV houdt adem in voor Brann: één naam blijft groot vraagteken

15:20
Een absolute wereldster erbij: Thibaut Courtois ziet opvallende versterking arriveren bij Real Madrid

Een absolute wereldster erbij: Thibaut Courtois ziet opvallende versterking arriveren bij Real Madrid

14:20
Twee grote vraagtekens bij Anderlecht voor clash met Salzburg

Twee grote vraagtekens bij Anderlecht voor clash met Salzburg

14:40
Opvallende keuzes bij Marokko: Anderlecht-speler wél, ex-JPL-namen niet

Opvallende keuzes bij Marokko: Anderlecht-speler wél, ex-JPL-namen niet

14:00
Ploegmaat doorbreekt de stilte rond Owono na overlijden Jesus De Miguel

Ploegmaat doorbreekt de stilte rond Owono na overlijden Jesus De Miguel

13:40
Vlak voor nieuwe selectie wordt PSV-Club plots nóg belangrijker

Vlak voor nieuwe selectie wordt PSV-Club plots nóg belangrijker

07:20
OFFICIEEL: Scott Parker (ex-Club Brugge) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Scott Parker (ex-Club Brugge) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

13:08
Italië krijgt zware klappen: Mancini moet ingrijpen voor België

Italië krijgt zware klappen: Mancini moet ingrijpen voor België

13:00
Anderlecht, Club Brugge, STVV, Union en KAA Gent in Europa: zo kijk je alles live op tv

Anderlecht, Club Brugge, STVV, Union en KAA Gent in Europa: zo kijk je alles live op tv

11:00
Hans Vanaken keert voor het eerst terug naar Philips Stadion: "Ik was hier al eens ballenjongen"

Hans Vanaken keert voor het eerst terug naar Philips Stadion: "Ik was hier al eens ballenjongen"

21:45
Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos

Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos

10:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Milaan Inter Milaan
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
Barcelona Barcelona 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern München Bayern München
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahçe Fenerbahçe 3-2 Liverpool FC Liverpool FC
AEK Athene AEK Athene 2-3 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 21:00 Manchester City Manchester City
RC Lens RC Lens 21:00 Como Como
Slavia Praag Slavia Praag 21:00 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 21:00 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 21:00 Sabah Sabah
PSV PSV 21:00 Club Brugge Club Brugge
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Real Betis Real Betis

Nieuwste reacties

Borak Borak over Vitor Bruno zwaar aangeslagen door tragisch voetbaldrama: "Kijk naar wat er met Bentayeb gebeurde" pief pief over Dit is de scheidsrechter voor Club Brugge-Anderlecht en voor de andere matchen van speeldag 11 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Disciplinaire commissie is bijzonder mild: Union krijgt serieuze strafvermindering Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht is gewaarschuwd voor topper tegen Club Brugge: "Je moet één match winnen" Svédél Svédél over PSV - Club Brugge: - EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Voetbalwereld in shock na overlijden Jesus De Miguel en... dit hangt de doelman van Andorra boven het hoofd Green kill Green kill over STVV-verdediger Pupe maakt duidelijk hoe spelers over ontslag van De Meyer dachten Standard 2.0 Standard 2.0 over Drama dreigt voor Fossey: Standard vreest het allerergste Geert66 Geert66 over Profvoetballers moeten mogelijk meer bijdragen: regering viseert fiscaal voordeel dbr1609 dbr1609 over Antwerp neemt opvallende beslissing: hele tribune blijft dicht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved