Tijden zijn veranderd: toen waren PSV én Club Brugge er ook al bij (en tegen wie!)

PSV Eindhoven en Club Brugge nemen het tegen elkaar op in een belangrijk duel in de League Phase van de Champions League. Ook in het allereerste jaar van de toen vernieuwde Champions League met een groepsfase waren beide ploegen erbij. Veel is er veranderd in het Europees voetbal sindsdien.

De Champions League van het seizoen 1992-1993 was er eentje met alleen maar kampioenen. Spanje, Frankrijk, Duitsland en Frankrijk waren de toplanden in Europa, Engeland stond pas 21e op de UEFA-ranglijsten – de Premier League bestond ook pas in die vorm sinds januari 1992.

België stond vijfde en daarmee net voor Portugal en Nederland. Club Brugge en PSV Eindhoven mochten als kampioenen meespelen tussen 34 andere ploegen, met daarbij veel topteams uit die periode.

PSV Eindhoven en Club Brugge waren er in het eerste seizoen al bij van de Champions League

PSV Eindhoven schakelde in dat seizoen eerst Zalgiris uit Litouwen uit met 8-0 over twee wedstrijden, daarna wonnen ze met 3-1 van AEK Athene over twee wedstrijden en zo raakten ze bij de laatste acht.

Club Brugge van zijn kant schakelde op weg naar de groepsfase Maccabi Tel Aviv en Austria Wien uit. In de groepsfase zaten beide teams vervolgens in een andere groep, waardoor ze niet tegen elkaar speelden.

Tijden zijn enorm veranderd: de tegenstanders van Club Brugge en PSV Eindhoven

Blauw-zwart werd derde in een groep met Marseille, Rangers en CSKA Moskou. Het pakte twee overwinningen en een gelijkspel. De Lampenclub moest het stellen met één gelijkspelletje uit zes wedstrijden in een groep met Milan, Göteborg en Porto.



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De tijden zijn dus duidelijk veranderd. Porto is er bij in de Champions League, Milan is een terug opkomende ploeg, maar Marseille, Rangers, CSKA Moskou en Göteborg hebben de voorbije jaren toch allemaal hun problemen gehad. En zo mag Club Brugge best wel fier zijn op wat ze laten zien als gigant in België én daarbuiten.

Voor Club Brugge is het al de 126e wedstrijd in de Champions League

Voor Club Brugge is het al de 126e wedstrijd in de Champions League. Blauw-zwart heeft doorheen de geschiedenis al 125 wedstrijden – uiteraard inclusief voorrondewedstrijden en kwalificatiewedstrijden – afgewerkt op het kampioenenbal sinds 1992.

Van die 125 wedstrijden wonnen ze er volgens Transfermarkt 45, tegenover 52 nederlagen. 28 keer speelden ze gelijk. Qua doelsaldo staan ze ook (zwaar) in de min, met 170 gescoorde goals en 204 doelpunten tegen. Aan blauw-zwart om de komende wedstrijden de balans iets positiever te gaan maken.