Twee grote vraagtekens bij Anderlecht voor clash met Salzburg

Anderlecht staat donderdag voor een sleutelmatch tegen RB Salzburg in de Europa League. De Brusselaars kunnen zich met een tweede Europese zege op rij opnieuw volop in de strijd om de top 24 spelen, al zijn er zorgen over de inzetbaarheid van Marten Winkler en Thelo Aasgaard.

RSC Anderlecht ontvangt donderdag RB Salzburg op de vierde speeldag van de Europa League. Na twee nederlagen bij de start van de campagne herstelde paars-wit zich op het veld van Jagiellonia Bialystok. Om aanspraak te blijven maken op een plaats bij de eerste 24, wil de ploeg van Vitor Bruno die zege nu een passend vervolg geven.

Het vertrouwen zit alvast goed na de ruime overwinning tegen Westerlo van afgelopen weekend. Toch waren er woensdag op training enkele opvallende afwezigen. Het Nieuwsblad meldt dat Marten Winkler en Thelo Aasgaard niet op het oefenveld verschenen.

Winkler dreigt opnieuw forfait te geven

Voor Winkler zou een afwezigheid tegen Salzburg niet uit de lucht komen vallen. De Duitser miste zondag ook al de wedstrijd tegen Westerlo. Dat zou een tegenvaller zijn voor Anderlecht, want de flankspeler begon stilaan zijn plaats te vinden op de rechterkant.

In Bialystok zette Winkler nog een sterke prestatie neer, die hij bekroonde met een fraaie gekrulde treffer, een van de drie Anderlechtse doelpunten. Hij had in de competitie ook vier opeenvolgende basisplaatsen verzameld, wat veel zegt over zijn groeiende rol binnen het elftal.

Nog hoop voor Aasgaard

De situatie van Aasgaard lijkt minder duidelijk. De Noor zou mogelijk nog wel inzetbaar zijn tegen Salzburg. De middenvelder, die wordt gehuurd van Glasgow Rangers, kende een aarzelende start in Brussel, maar lijkt steeds beter in zijn ritme te komen.



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Vooral zijn vrije rol op het middenveld lijkt Aasgaard te liggen. Tegen Westerlo speelde hij volgens de eerste signalen zijn beste wedstrijd sinds zijn komst naar Anderlecht.

Vitor Bruno geeft later op de dag tekst en uitleg tijdens zijn persconferentie. Dan moet blijken of Anderlecht donderdag daadwerkelijk zonder Winkler en Aasgaard aan de aftrap verschijnt.