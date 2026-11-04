Van der Elst trekt duidelijke grens rond Ruben van Bommel: "Dat is er helemaal over"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Van der Elst trekt duidelijke grens rond Ruben van Bommel: "Dat is er helemaal over"
Foto: © photonews
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Bij PSV is het woensdagavond ook uitkijken naar Ruben van Bommel. De zoon van bondscoach Mark van Bommel is opnieuw helemaal terug na een zware knieblessure en speelde de voorbije twee wedstrijden in de basis. Of hij ook tegen Club Brugge start, is nog niet zeker.

De concurrentie voorin bij PSV is groot. Van Bommel kan zowel op de flank als centraal worden uitgespeeld, maar met onder anderen Ivan Perisic, Esmir Bajraktarevic, Ricardo Pepi, Guus Til en Sven Mijnans heeft trainer Peter Bosz heel wat mogelijkheden. Van Bommel zit voorlopig aan drie doelpunten en twee assists in dertien wedstrijden.

Bij Het Nieuwsblad staat Franky Van der Elst uitgebreid stil bij de jonge Nederlander. Vooral de heisa na diens stevige overtreding op Ajax-speler Aaron Bouwman eerder dit seizoen vond hij zwaar overdreven. “De ene zei een moordaanslag, de andere noemde het de overtreding van het jaar en nog een andere riep dat hij naar de psycholoog moest.”

Vergelijking met vader Mark

Door die harde ingreep werd al snel de vergelijking gemaakt met zijn vader. Mark van Bommel stond als speler bekend als een bijzonder stevige en compromisloze middenvelder. Van der Elst vindt het echter onzin om zijn zoon meteen in hetzelfde hokje te stoppen.

“Onvermijdelijk werd de link gelegd met zijn vader Mark, onze bondscoach. We weten allemaal hoe zijn vader kon zijn. Maar om dan meteen die vergelijking te maken, dat is er helemaal over”, zegt hij. Volgens Van der Elst zijn de twee bovendien totaal verschillende voetballers. Ruben is een aanvaller, terwijl Mark vooral als controlerende middenvelder speelde.

Voetbalfamilie als voordeel

De PSV-aanvaller kan wel profiteren van de enorme ervaring binnen zijn familie. Niet alleen zijn vader speelde jarenlang op het hoogste niveau, ook zijn grootvader Bert van Marwijk maakte een indrukwekkende carrière als speler en trainer.

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Volgens Van der Elst kan dat vooral tijdens moeilijke periodes een groot voordeel zijn. Ruben van Bommel lag door zijn knieblessure bijna een jaar uit competitie. Een vader en grootvader die zelf alle kanten van het profvoetbal hebben meegemaakt, kunnen zo’n periode helpen relativeren.

Van der Elst ziet ondertussen vooral de voetballende kwaliteiten van de jonge Van Bommel. Hij haalt daarbij diens debuut voor Oranje tegen Duitsland aan, waarin hij met de buitenkant van de voet een fraaie assist over zo’n dertig meter afleverde. “Ik wil hem niet vergelijken met Cruijff, maar dat was inderdaad een pareltje.”

Woensdag kan Van Bommel zich opnieuw op het hoogste Europese podium tonen. Mocht hij tegen Club Brugge aan de aftrap verschijnen, dan wacht Blauw-Zwart alleszins een speler die volgens Van der Elst veel meer is dan alleen ‘de zoon van’.

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