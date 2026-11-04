Verrassing bij Turkije: heel opvallende afwezigen bij volgende tegenstander Rode Duivels

Na de 3-0-nederlaag op Sclessin neemt Turkije het tijdens de volgende interlandperiode opnieuw op tegen België. De nieuwe bondscoach heeft intussen de krachtlijnen van zijn eerste selectie bekendgemaakt.

Turkije hield in Sclessin lange tijd behoorlijk stand, maar ging uiteindelijk met 3-0 onderuit tegen de Rode Duivels. Die nederlaag, samen met een 0 op 12 in de Nations League-campagne en een teleurstellend WK, kostte bondscoach Vincenzo Montella zijn job.

Op donderdag 12 november volgt de revanche in Izmir. Daar zit Sergen Yalçın voor het eerst op de Turkse bank. Zijn eerste voorselectie werd dan ook met veel aandacht verwacht en is inmiddels bekendgemaakt.

Yalçın roept liefst 47 spelers op

De uitgebreide kern telt 47 namen, maar twee opvallende afwezigen springen meteen in het oog. De eerste is Kerem Aktürkoğlu, die tegen België nog in de basis stond op Sclessin.

De flankaanvaller van Fenerbahçe miste sinds zijn debuut in 2021 geen enkele selectie van Turkije. Hij verzamelde 58 interlands en maakte daarin 15 doelpunten. Aktürkoğlu is niet geblesseerd, waardoor zijn afwezigheid extra vragen oproept.

Ook Bayındır ontbreekt

Een tweede grote naam die ontbreekt, is Altay Bayındır. De doelman geldt normaal als de tweede keeper van de nationale ploeg.





Bayındır wordt dit seizoen door Manchester United verhuurd aan Celta Vigo. Eerder kreeg hij nog speelminuten bij de Red Devils, voordat Senne Lammens zich daar tot eerste doelman ontpopte. Ook Bayındır is doorgaans een vaste waarde bij Turkije, wat zijn niet-selectie des te opvallender maakt.