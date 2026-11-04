Vitor Bruno zwaar aangeslagen door tragisch voetbaldrama: "Kijk naar wat er met Bentayeb gebeurde"

Vitor Bruno wilde tijdens zijn persconferentie voor de Europa League-wedstrijd tegen Salzburg ook tijd maken voor een boodschap van medeleven. De Anderlecht-coach stond stil bij het overlijden van Jesús de Miguel (30), de aanvaller van Tenerife die bezweek aan de gevolgen van een zware botsing met doelman Jesús Owono van FC Andorra.

De Miguel kwam maandag tijdens de wedstrijd hard in aanraking met Owono. Hij werd op het veld gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed een dag later. “Mijn condoleances aan de familie. Het is een nachtmerrie”, reageerde Bruno. “Dit wil je toch niet meemaken?”

“Het was niet de intentie van de doelman”

De Portugese coach wilde ook benadrukken dat de doelman niet met de bedoeling handelde om zijn tegenstander te verwonden.

“Dit kan je vermijden, maar het was niet de doelman zijn intentie”, klonk het. Owono kreeg voor zijn tussenkomst meteen rood, maar de fatale afloop maakt het incident uiteraard bijzonder zwaar.

“Je neemt elke keer risico's”

Bruno wees ook op de risico's die bij het voetbal horen. “We zijn zo exposed. Je zag ook wat er met Bentayeb gebeurde (die ook aan het hoofd geraakt werd in de match tegen Zulte Waregem, nvdr.). We proberen het te vermijden, maar we zijn zo gepassioneerd. Je neemt elke keer risico's.” De Anderlecht-coach beseft dat zulke incidenten iedereen in het voetbal kunnen raken.

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Hij sloot zijn boodschap af met een warme steunbetuiging aan de nabestaanden. “Mijn condoleances en een big hug van Anderlecht.”