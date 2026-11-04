Vlak voor nieuwe selectie wordt PSV-Club plots nóg belangrijker

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vlak voor nieuwe selectie wordt PSV-Club plots nóg belangrijker
Foto: © photonews

Club Brugge krijgt woensdagavond opvallend bezoek tijdens zijn Champions League-verplaatsing naar PSV. Bondscoach Mark van Bommel zakt af naar Eindhoven en neemt daarbij meteen zijn volledige technische staf van de Rode Duivels mee.

Dat de bondscoach net deze wedstrijd uitkiest, hoeft niet te verbazen. Bij Club lopen met Brandon Mechele, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys en Hans Vanaken meerdere spelers rond die al deel uitmaakten van zijn selectie bij de nationale ploeg. Voor Van Bommel is het dus een uitstekende gelegenheid om hen op het hoogste Europese niveau aan het werk te zien.

Volgens Het Nieuwsblad wordt van de verplaatsing meteen ook een kleine teambuilding gemaakt. Van Bommel neemt al zijn assistenten mee naar het Philips Stadion.

Bijzondere terugkeer voor Van Bommel

Voor de bondscoach heeft de avond bovendien een extra dimensie. Van Bommel heeft zelf een rijk verleden bij PSV. Hij speelde jarenlang voor de Eindhovenaren en stond er later ook als hoofdtrainer voor de groep.

Toch zal zijn aandacht woensdag vooral uitgaan naar de Belgische internationals. Zeker met een nieuwe interlandperiode voor de deur komt de Champions League-affiche op een ideaal moment. Club Brugge krijgt tegen PSV bovendien een stevige Europese test voorgeschoteld.

Vrijdag volgt selectie

Lang hoeft er na de wedstrijd niet gewacht te worden om te weten welke conclusies Van Bommel heeft getrokken. Vrijdag maakt hij om 12 uur zijn selectie bekend voor de laatste twee Nations League-wedstrijden van deze interlandperiode.

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België trekt op donderdag 12 november naar Turkije en ontvangt drie dagen later Italië in het Koning Boudewijnstadion. Voor Mechele, Sabbe, Seys en Vanaken wordt het dus niet alleen zaak om Club Brugge aan een Europees resultaat te helpen. Ook de ogen van de volledige Belgische technische staf zullen woensdagavond nadrukkelijk op hen gericht zijn.

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