🎥 Ex-speler uit de JPL blinkt uit, maar... beledigt scheidsrechter en krijgt rood in de Champions League

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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🎥 Ex-speler uit de JPL blinkt uit, maar... beledigt scheidsrechter en krijgt rood in de Champions League
Foto: © Photonews

Met een doelpunt en een assist was Aboubakary Koïta woensdagavond een van de uitblinkers bij AEK Athene tegen Real Madrid in de Champions League. De voormalige speler van STVV zette zijn sterke prestatie na het laatste fluitsignaal echter in de schaduw door de scheidsrechter te beledigen, waarna hij rood kreeg.

AEK Athene leek woensdagavond lange tijd op weg naar een van de opvallendste stunts van dit Champions League-seizoen. De Grieken stonden tegen Real Madrid tot diep in de wedstrijd overeind, maar gaven het alsnog uit handen.

De thuisploeg nam al binnen het eerste kwartier de leiding dankzij ex-STVV-speler Aboubakary Koïta. Jude Bellingham bracht Real vervolgens langszij, maar AEK sloeg opnieuw toe aan het begin van het laatste kwartier. Pilo werkte af na een assist van Koïta.

De slotfase draaide uit op een bittere ontgoocheling voor de Atheners. Kylian Mbappé maakte snel gelijk, waarna Federico Valverde Real Madrid in de tweede minuut van de toegevoegde tijd alsnog de zege bezorgde.

Rode kaart na het eindsignaal voor Koïta

De pijnlijke afloop zorgde voor flink wat frustratie bij AEK Athene. Ook Koïta liet zich na het laatste fluitsignaal gaan. De voormalige Truienaar zou scheidsrechter Mariani hebben beledigd en kreeg daarvoor meteen een rode kaart.

Zo kreeg een knappe individuele prestatie alsnog een wrange nasmaak. De 28-jarige Koïta riskeert daardoor ook de verplaatsing naar Como over twee weken te moeten missen.

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