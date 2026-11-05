Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 3 reacties
Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek
Foto: © Voetbalkrant.com

De supporters van Anderlecht lieten zich tijdens de wedstrijd tegen Red Bull Salzburg niet onbetuigd. Met de boodschap "Salzburg ist Violett-Weiss" deelden ze een duidelijke sneer uit aan de bezoekende aanhang. Uiteraard zat daar ook een flinke knipoog naar de eigen paars-witte clubkleuren bij.

Achter die ludieke actie schuilt een pijnlijk hoofdstuk uit de Oostenrijkse voetbalgeschiedenis. Toen Red Bull in 2005 Austria Salzburg overnam, veranderde het bedrijf de clubkleuren van paars-wit naar rood-wit en werd ook het logo grondig aangepast.

Supporters richtten hun eigen Austria Salzburg opnieuw op

Een deel van de supporters kon zich niet vinden in die koerswijziging. Zij weigerden hun traditionele clubidentiteit zomaar op te geven en richtten SV Austria Salzburg opnieuw op, met de oorspronkelijke paars-witte kleuren.

Die nieuwe club moest helemaal onderaan beginnen, maar werkte zich stap voor stap opnieuw omhoog. Vandaag speelt Austria Salzburg in de Regionalliga, het derde niveau in Oostenrijk, in het eigen Max Aicher Stadium.

Een boodschap met een dubbele betekenis

Met "Salzburg ist Violett-Weiss" verwezen de Anderlecht-fans dus niet alleen naar hun eigen kleuren, maar ook naar de traditieclub die door de overname van Red Bull haar oorspronkelijke identiteit verloor. Een ludieke actie, maar wel eentje met een duidelijke historische ondertoon.

Lees ook... Anderlecht knokt zich (soms letterlijk) voorbij Salzburg dankzij... weeral een schitterende vrije trap
Voor de paars-witte aanhang was het bovendien een ideale gelegenheid om de bezoekende supporters even op de korrel te nemen. Die konden er trouwens niet mee lachen en reageerden heel kwaad toen ze het spandoek zagen...

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Red Bull Salzburg

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 4
Rennes Rennes 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Sparta Praag Sparta Praag 1-3 Bournemouth Bournemouth
Levski Sofia Levski Sofia 1-0 Bialystok Bialystok
Real Sociedad Real Sociedad 1-1 Lyon Lyon
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Anderlecht Anderlecht 2-0 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Crystal Palace Crystal Palace 1-1 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
AC Milan AC Milan 0-2 Ferencváros Ferencváros
NEC NEC 3-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 OFI Kreta OFI Kreta
Sturm Graz Sturm Graz 0-1 NK Celje NK Celje
SL Benfica SL Benfica 1-0 Lech Poznan Lech Poznan
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-0 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Union SG Union SG
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 0-1 Juventus Juventus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Marseille Marseille
Torreense Torreense 1-0 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Sunderland Sunderland 0-1 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

Racibger24 Racibger24 over Analist maakt Kevin De Bruyne helemaal af: "Hij is destructief" FCB vo altijd FCB vo altijd over PSV-coach Peter Bosz blijft verbijsterd achter na stunt van Club Brugge FCBalto FCBalto over Anderlecht - Red Bull Salzburg: 2-0 FCB vo altijd FCB vo altijd over Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek CringeMedia CringeMedia over Forbs - beter dan Mbappé - is de nachtmerrie van PSV: "Het is alsof hij de grond niet raakt" FCBalto FCBalto over Celta De Vigo - Union SG: 1-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over KuPS - KAA Gent: 0-0 FCBalto FCBalto over STVV - Brann: 0-0 FCBalto FCBalto over PSV - Club Brugge: 1-2 Ratko Svilar Ratko Svilar over Compper krijgt mogelijk nieuwe klap bij Antwerp: belangrijke pion onzeker voor cruciaal duel tegen Lommel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved