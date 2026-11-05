Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek

De supporters van Anderlecht lieten zich tijdens de wedstrijd tegen Red Bull Salzburg niet onbetuigd. Met de boodschap "Salzburg ist Violett-Weiss" deelden ze een duidelijke sneer uit aan de bezoekende aanhang. Uiteraard zat daar ook een flinke knipoog naar de eigen paars-witte clubkleuren bij.

Achter die ludieke actie schuilt een pijnlijk hoofdstuk uit de Oostenrijkse voetbalgeschiedenis. Toen Red Bull in 2005 Austria Salzburg overnam, veranderde het bedrijf de clubkleuren van paars-wit naar rood-wit en werd ook het logo grondig aangepast.

Supporters richtten hun eigen Austria Salzburg opnieuw op

Een deel van de supporters kon zich niet vinden in die koerswijziging. Zij weigerden hun traditionele clubidentiteit zomaar op te geven en richtten SV Austria Salzburg opnieuw op, met de oorspronkelijke paars-witte kleuren.

Die nieuwe club moest helemaal onderaan beginnen, maar werkte zich stap voor stap opnieuw omhoog. Vandaag speelt Austria Salzburg in de Regionalliga, het derde niveau in Oostenrijk, in het eigen Max Aicher Stadium.

Een boodschap met een dubbele betekenis

Met "Salzburg ist Violett-Weiss" verwezen de Anderlecht-fans dus niet alleen naar hun eigen kleuren, maar ook naar de traditieclub die door de overname van Red Bull haar oorspronkelijke identiteit verloor. Een ludieke actie, maar wel eentje met een duidelijke historische ondertoon.

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Voor de paars-witte aanhang was het bovendien een ideale gelegenheid om de bezoekende supporters even op de korrel te nemen. Die konden er trouwens niet mee lachen en reageerden heel kwaad toen ze het spandoek zagen...