Anderlecht is geen club voor gevoelige zielen: "Alle kleine dingen worden hier heel groot gemaakt"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
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Anderlecht is geen club voor gevoelige zielen: "Alle kleine dingen worden hier heel groot gemaakt"
Foto: © Photonews

Ludwig Augustinsson merkt dat de druk bij Anderlecht soms bijzonder groot kan zijn. De Zweed, die al bij verschillende Europese topclubs speelde, ziet hoe kleine gebeurtenissen in Brussel snel worden uitvergroot. "Hier kan een klein ding heel groot worden", vertelde hij in aanloop naar de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen Salzburg.

De groep hangt echter goed aan elkaar, zegt de Zweedse linksachter. "De sfeer is heel goed, dat is positief op training. Als je bij Anderlecht een wedstrijd verliest, ben je de eerste dagen ontgoocheld. Maar er zijn veel matchen en dus is er niet veel tijd om daarbij stil te staan. Morgen hebben we een sleutelwedstrijd in de groep."

Augustinsson waarschuwt voor wisselende beeldvorming

De Zweed vindt dat de prestaties van Anderlecht niet telkens tot grote conclusies mogen leiden. Hij weet echter hoe het werkt na vier jaar in Brussel. "We zijn niet het beste team na enkele winstpartijen, en we zijn ook niet het slechtste als we eens verliezen." Hij beseft dat de verwachtingen bij een club als paars-wit hoog liggen, maar wil vooral met de voeten op de grond blijven.

Tegen Salzburg wacht bovendien een tegenstander die hij nog kent van zijn periode bij Sevilla. Toen verloor hij met de Spaanse club van de Oostenrijkers. "Ja, we verloren. Het was tijdens Covid. Ze hebben een paar goeie spelers, maar ik geloof in ons team en we hebben alle kans om morgen te winnen."

Concurrentie schrikt Augustinsson niet af

Augustinsson zat in de laatste twee Europese wedstrijden op de bank. Dat is niet wat hij wil, maar hij begrijpt dat de coach keuzes moet maken. "We hebben een grote kern en er is competitie voor de plaatsen. Het gaat erom welke spelers de coach nodig heeft voor welke wedstrijd. Dat kan van de tactiek afhangen, maar het kan ook van mijn prestaties afhangen."

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De Zweed wil zich niet neerleggen bij een reserverol. "Of ik nu 40 of 20 ben, ik wil elke match spelen, maar dat is niet mogelijk." Aan zijn fysieke paraatheid ligt het naar eigen zeggen alvast niet. "Ik voel me fit, ik heb nog geen training gemist dit seizoen. Ik probeer klaar te zijn voor alles."

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