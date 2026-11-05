Anderlecht liep Belgische aanvaller mis: "Ik heb toen neen gezegd"

Yorbe Vertessen keert donderdagavond met RB Salzburg terug naar België voor de Europa League-wedstrijd tegen Anderlecht. De Belgische aanvaller heeft in de aanloop naar die confrontatie een opvallende onthulling gedaan. Hij had ooit zelf bij paars-wit kunnen spelen.

De 25-jarige Vertessen stond in het verleden namelijk op het verlanglijstje van Anderlecht. Tijdens de persconferentie van woensdag in het Lotto Park bevestigde hij dat de Brusselaars ooit geprobeerd hebben om hem naar België te halen.

Anderlecht kreeg nul op het rekest

"Anderlecht heeft ooit geprobeerd mij te halen, dat verhaal klopt", vertelde Vertessen. De aanvaller besloot destijds echter om niet op de belangstelling in te gaan.

Vertessen voelde zich op dat moment uitstekend bij PSV en vond zichzelf bovendien nog te jong om de overstap te maken. Uiteindelijk vertrok hij in 2024 naar Union Berlin, waarna hij begin 2025 bij RB Salzburg terechtkwam. In zijn periode bij PSV werd hij ook een half seizoen uitgeleend aan Union SG.

Bijzondere terugkeer naar België

Voor Vertessen wordt de wedstrijd tegen Anderlecht hoe dan ook bijzonder. De voormalige speler van Union SG verwacht donderdag heel wat vrienden en familie op de tribunes. Daardoor zal de confrontatie voor hem een beetje als een thuiswedstrijd aanvoelen.

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De aanvaller hoopt zich in Brussel opnieuw te tonen aan het Belgische publiek. Bij Salzburg is hij tevreden over zijn situatie, al blijft de druk bij de Oostenrijkse topclub groot. Vertessen wil met zijn ploeg opnieuw prijzen pakken en kan donderdag alvast een belangrijke stap zetten in de Europa League.