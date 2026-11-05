Assistent van Mark van Bommel ziet wat er misliep bij PSV tegen Club

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Assistent van Mark van Bommel ziet wat er misliep bij PSV tegen Club
Foto: © Photonews

Boudewijn Zenden, de assistent van Mark van Bommel bij de Rode Duivels, zag Club Brugge met 1-2 winnen op het veld van PSV. Volgens de Nederlander liet de thuisploeg zich vooral in de rug verrassen.

Club Brugge heeft woensdag een knappe 1-2-zege geboekt tegen PSV. Boudewijn Zenden, voormalig Nederlands international en vandaag assistent van Mark van Bommel bij de Rode Duivels, volgde de wedstrijd aandachtig en zag waar het bij de Eindhovenaren fout liep.

Vooral de defensieve aanpak van PSV kon hem niet overtuigen. De Nederlandse ploeg koos over het hele veld voor mandekking, maar die strategie pakte slecht uit tegen de snelheid van Carlos Forbs.

Forbs profiteert van ruimte achter de PSV-defensie

"PSV verdedigde overal man tegen man. Het idee was dat Kostic, de linksback van PSV, Forbs moest volgen wanneer hij oprukte. Alleen is Forbs tien keer sneller. Eens hij op gang komt, is hij niet meer bij te halen", vertelde Zenden bij Ziggo Sport.

De ex-speler zag PSV volgens hem te weinig anticiperen op dat gevaar. "Kovar pakte nog enkele goede ballen, maar uiteindelijk scoorde Forbs toch. PSV was op dat vlak echt niet alert genoeg."

Joaquin Seys laat zich opnieuw opmerken

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Ook de Belgische inbreng bij Club Brugge zal Zenden met plezier hebben gevolgd. Joaquin Seys speelde een sterke partij en leverde twee assists af. De Rode Duivel werd zo voor het eerst in zijn jonge carrière uitgeroepen tot man van de match.

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