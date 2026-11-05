Avondje Conference League: ex-spits Genk scoort twee keer voor Ajax, sprookje op Gibraltar

Club Brugge opende woensdag de debatten namens de Belgische teams in Europa, op donderdag kwamen vier andere teams in actie. Zo ook in de Conference League. Naast KAA Gent en STVV kwamen er in die Conference League nog 34 andere teams in actie. We lijsten de belangrijkste resultaten dan ook graag voor u op.

KAA Gent opende de debatten in Finland om 18.45 uur en tegelijkertijd stonden er nog acht wedstrijden op het programma. AFC Ajax Amsterdam trok daarbij onder meer op bezoek naar het Deense Midtjylland en dat leverde een pittige overwinning op voor de Ajacieden.

Ajax haalt uit bij Midjtylland, met denk aan Tolu Arokodare

Tolu Arokodare scoorde snel voor Ajax, na de gelijkmaker van Etim was het wachten op twee keer geel voor Watjen om de match open te breken. Opnieuw Arokodare en verder ook nog Wijndal, Klaassen, Marcos Leonardo en Gloukh werd het een een zware overwinning voor de Nederlanders.

Verder zagen we toch ook flink wat verrassingen. Zo kon Atalanta in eigen huis geen afstand nemen van Kairat Almaty. Door het 1-1 gelijkspel heeft het Italiaanse team toch een valse noot laten klinken, zoveel is duidelijk.

Het sprookje van de Lincoln Red Imps tegen Hajduk Split

Aarhus en Braga hielden elkaar op een 0-0 gelijkspel, terwijl ook Inter Escaldes ei zo na een puntje wist te pakken met een 2-1 nederlaag bij Rode Ster Belgrado. Het grootste sprookje kwam echter uit Gibraltar, waar de Lincoln Red Imps uithaalden tegen Hajduk Split.

We leken op weg naar een doelpuntenloos gelijkspel, tot een owngoal van de Kroaten plots voor de 1-0 en een historische zege in de League Phase van de Conference League. Thun haalde het dan weer met 3-1 van Hearts (zie foto).



