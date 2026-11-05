Avondje Conference League: ex-spits Genk scoort twee keer voor Ajax, sprookje op Gibraltar

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Avondje Conference League: ex-spits Genk scoort twee keer voor Ajax, sprookje op Gibraltar
Foto: © Photonews
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Club Brugge opende woensdag de debatten namens de Belgische teams in Europa, op donderdag kwamen vier andere teams in actie. Zo ook in de Conference League. Naast KAA Gent en STVV kwamen er in die Conference League nog 34 andere teams in actie. We lijsten de belangrijkste resultaten dan ook graag voor u op.

KAA Gent opende de debatten in Finland om 18.45 uur en tegelijkertijd stonden er nog acht wedstrijden op het programma. AFC Ajax Amsterdam trok daarbij onder meer op bezoek naar het Deense Midtjylland en dat leverde een pittige overwinning op voor de Ajacieden.

Ajax haalt uit bij Midjtylland, met denk aan Tolu Arokodare

Tolu Arokodare scoorde snel voor Ajax, na de gelijkmaker van Etim was het wachten op twee keer geel voor Watjen om de match open te breken. Opnieuw Arokodare en verder ook nog Wijndal, Klaassen, Marcos Leonardo en Gloukh werd het een een zware overwinning voor de Nederlanders.

Verder zagen we toch ook flink wat verrassingen. Zo kon Atalanta in eigen huis geen afstand nemen van Kairat Almaty. Door het 1-1 gelijkspel heeft het Italiaanse team toch een valse noot laten klinken, zoveel is duidelijk.

Het sprookje van de Lincoln Red Imps tegen Hajduk Split

Aarhus en Braga hielden elkaar op een 0-0 gelijkspel, terwijl ook Inter Escaldes ei zo na een puntje wist te pakken met een 2-1 nederlaag bij Rode Ster Belgrado. Het grootste sprookje kwam echter uit Gibraltar, waar de Lincoln Red Imps uithaalden tegen Hajduk Split.

We leken op weg naar een doelpuntenloos gelijkspel, tot een owngoal van de Kroaten plots voor de 1-0 en een historische zege in de League Phase van de Conference League. Thun haalde het dan weer met 3-1 van Hearts (zie foto).

 Speeldag 3
05/11 18:45 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 2-1 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
0-1 62'
Vladimir Lucic 80' 1-1
05/11 18:45 Mjällby AIF Mjällby AIF 2-0 Borac Banja Luka Borac Banja Luka
Jacob Bergstrom 54' 1-0
Mads Enggaard 88' 2-0
05/11 18:45 Aarhus GF Aarhus GF 0-0 Braga Braga
05/11 18:45 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 1-0 Hajduk Split Hajduk Split
Dennis Hadzikadunic 89' 1-0
05/11 18:45 FC Thun FC Thun 3-1 Hearts Hearts
Jamie Mccart 22' 1-0
Brighton Labeau 34' 2-0
Furkan Dursun 56' 3-0
3-1 82' Stuart Findlay
05/11 18:45 Trabzonspor Trabzonspor 0-1 Freiburg Freiburg
0-1 14' Lukas Kübler
05/11 18:45 Atalanta Atalanta 1-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
0-1 53'
Nikola Krstović 82' 1-1
05/11 18:45 KuPS KuPS 0-0 KAA Gent KAA Gent
05/11 18:55 FC Midtjylland FC Midtjylland 1-6 Ajax Ajax
0-1 9' Toluwalase Arokodare
Friday Etim 28' 1-1
1-2 52' Toluwalase Arokodare
1-3 59' Owen Wijndal
1-4 67' Davy Klaassen
1-5 74' Oscar Gloukh
1-6 82' Marcos Leonardo·Santos Almeida
05/11 21:00 FC Kopenhagen FC Kopenhagen 0-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
05/11 21:00 STVV STVV 0-0 Brann Brann
05/11 21:00 Monaco Monaco 0-0 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
05/11 21:00 CS U Craiova CS U Craiova 0-0 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
05/11 21:00 Panathinaikos Panathinaikos 0-0 CSKA Sofia CSKA Sofia
05/11 21:00 Lugano Lugano 1-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
05/11 21:00 Getafe Getafe 0-0 Brighton Brighton
05/11 21:00 Riga FC Riga FC 0-0 Jablonec 97 Jablonec 97
05/11 21:00 FC Twente FC Twente 0-0 Pafos FC Pafos FC

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 Speeldag 3
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 2-1 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
Mjällby AIF Mjällby AIF 2-0 Borac Banja Luka Borac Banja Luka
Aarhus GF Aarhus GF 0-0 Braga Braga
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 1-0 Hajduk Split Hajduk Split
FC Thun FC Thun 3-1 Hearts Hearts
Trabzonspor Trabzonspor 0-1 Freiburg Freiburg
Atalanta Atalanta 1-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
KuPS KuPS 0-0 KAA Gent KAA Gent
FC Midtjylland FC Midtjylland 1-6 Ajax Ajax
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 0-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
STVV STVV 0-0 Brann Brann
Monaco Monaco 0-0 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
CS U Craiova CS U Craiova 0-0 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Panathinaikos Panathinaikos 0-0 CSKA Sofia CSKA Sofia
Lugano Lugano 1-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Getafe Getafe 0-0 Brighton Brighton
Riga FC Riga FC 0-0 Jablonec 97 Jablonec 97
FC Twente FC Twente 0-0 Pafos FC Pafos FC

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