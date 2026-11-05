Avondje Europa League: assist voor ex-speler Antwerp, frustraties voor Rode Duivel

Club Brugge opende woensdag de debatten namens de Belgische teams in Europa, op donderdag kwamen vier andere teams in actie. Zo ook in de Europa League. Naast RSC Anderlecht en Union SG kwamen er in die Europa League nog 32 andere teams in actie. We lijsten de belangrijkste resultaten dan ook graag voor u op.

Samen met RSC Anderlecht - RB Salzburg stonden er vroeg op de avond in de Europa League in totaal al acht duels op het programma - op woensdag werd er ook al een wedstrijd gespeeld zonder doelpunten. En ook donderdag leverde niet meteen het grootste spektakel op.

AC Milan loopt blauwtje tegen sterk Ferencvaros

AC Milan nam het in eigen huis op tegen Ferencvaros en dat leverde toch de nodige spanning en suspens op. Bij de rust greep de coach in met drie wissels, want de Milanezen waren niet verder dan 0-0 geraakt in de eerste 45 minuten.

Ook onder meer Diego Moreira mocht invallen in het team waar Koni De Winter in de basis stond. Op zoek naar beterschap? Dat viel tegen, want Joseph maakt er snel 0-1 van en kon met zijn tweede van de avond halfweg de tweede helft de thuisploeg in rouw dompelen.

Assist voor gewezen Antwerpspeler Tjarron Chery

Crystal Palace van zijn kant had het ook knap lastig in eigen huis met Hoffenheim. Prass maakte er al na zeven minuten 0-1 van en daarna had de Engelse topfavoriet het moeilijk om een vuist te maken en op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Die viel wel nog in het slot.

Tjarron Chery was voor NEC Nijmegen goed voor een assist in hun duel met Omonia Nicosia. Dat leverde een knap doelpunt op voor de Nederlanders, die uiteindelijk de wedstrijd naar hun hand zouden zetten en zo drie belangrijke punten zouden pakken.





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