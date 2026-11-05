Avondje Europa League: assist voor ex-speler Antwerp, frustraties voor Rode Duivel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Avondje Europa League: assist voor ex-speler Antwerp, frustraties voor Rode Duivel
Foto: © Photonews

Club Brugge opende woensdag de debatten namens de Belgische teams in Europa, op donderdag kwamen vier andere teams in actie. Zo ook in de Europa League. Naast RSC Anderlecht en Union SG kwamen er in die Europa League nog 32 andere teams in actie. We lijsten de belangrijkste resultaten dan ook graag voor u op.

Samen met RSC Anderlecht - RB Salzburg stonden er vroeg op de avond in de Europa League in totaal al acht duels op het programma - op woensdag werd er ook al een wedstrijd gespeeld zonder doelpunten. En ook donderdag leverde niet meteen het grootste spektakel op.

AC Milan loopt blauwtje tegen sterk Ferencvaros

AC Milan nam het in eigen huis op tegen Ferencvaros en dat leverde toch de nodige spanning en suspens op. Bij de rust greep de coach in met drie wissels, want de Milanezen waren niet verder dan 0-0 geraakt in de eerste 45 minuten. 

Ook onder meer Diego Moreira mocht invallen in het team waar Koni De Winter in de basis stond. Op zoek naar beterschap? Dat viel tegen, want Joseph maakt er snel 0-1 van en kon met zijn tweede van de avond halfweg de tweede helft de thuisploeg in rouw dompelen.

Assist voor gewezen Antwerpspeler Tjarron Chery 

Crystal Palace van zijn kant had het ook knap lastig in eigen huis met Hoffenheim. Prass maakte er al na zeven minuten 0-1 van en daarna had de Engelse topfavoriet het moeilijk om een vuist te maken en op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Die viel wel nog in het slot.

Tjarron Chery was voor NEC Nijmegen goed voor een assist in hun duel met Omonia Nicosia. Dat leverde een knap doelpunt op voor de Nederlanders, die uiteindelijk de wedstrijd naar hun hand zouden zetten en zo drie belangrijke punten zouden pakken.

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
06/11 20:45 Standard Standard ...-... SK Beveren SK Beveren
07/11 16:00 Westerlo Westerlo ...-... Charleroi Charleroi
07/11 18:15 OH Leuven OH Leuven ...-... KV Mechelen KV Mechelen
07/11 20:45 La Louvière La Louvière ...-... Cercle Brugge Cercle Brugge
07/11 20:45 Antwerp Antwerp ...-... Lommel SK Lommel SK
08/11 13:30 Club Brugge Club Brugge ...-... Anderlecht Anderlecht
08/11 16:00 KAA Gent KAA Gent ...-... KV Kortrijk KV Kortrijk
08/11 18:30 Union SG Union SG ...-... KRC Genk KRC Genk
08/11 19:15 STVV STVV ...-... Zulte Waregem Zulte Waregem

Europa League

 Speeldag 4
04/11 16:30 Rennes Rennes 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
05/11 18:45 Sparta Praag Sparta Praag 1-3 Bournemouth Bournemouth
35' 1-0
1-1 57' Tyler Adams
1-2 81' Francisco Evanilson
1-3 90' Rayan Vitor Simplício Rocha
05/11 18:45 Levski Sofia Levski Sofia 1-0 Bialystok Bialystok
Steven Stoyanchov 83' 1-0
05/11 18:45 Real Sociedad Real Sociedad 1-1 Lyon Lyon
Orri Oskarsson 28' 1-0
1-1 54' Corentin Tolisso
05/11 18:45 Lillestrøm SK Lillestrøm SK 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
0-1 10' Prince Kwabena Adu
05/11 18:45 Anderlecht Anderlecht 2-0 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Ludwig Augustinsson 20' 1-0
Marten Winkler 90' 2-0
05/11 18:45 Crystal Palace Crystal Palace 1-1 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
0-1 7' Alexander Prass
Daichi Kamada 90+1' 1-1
05/11 18:45 AC Milan AC Milan 0-2 Ferencváros Ferencváros
0-1 52' Lenny Joseph
0-2 66' Lenny Joseph
05/11 18:45 NEC NEC 3-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
0-1 23' Loïs Diony
Brian Linssen 50' 1-1
Clement Bischoff 74' 2-1
Brian Linssen 76' 3-1
05/11 21:00 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 OFI Kreta OFI Kreta
05/11 21:00 Sturm Graz Sturm Graz 0-1 NK Celje NK Celje
05/11 21:00 SL Benfica SL Benfica 1-0 Lech Poznan Lech Poznan
Rafa Silva 6' 1-0
05/11 21:00 Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-0 Besiktas Besiktas
05/11 21:00 Celta De Vigo Celta De Vigo 1-0 Union SG Union SG
Pablo Duran 11' 1-0
05/11 21:00 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 0-1 Juventus Juventus
0-1 19' Teun Koopmeiners
05/11 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Marseille Marseille
05/11 21:00 Torreense Torreense 1-0 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
05/11 21:00 Sunderland Sunderland 0-1 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
0-1 22' Luka Stojkovic

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
NEC
Tjaronn Chery

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Racibger24 Racibger24 over Analist maakt Kevin De Bruyne helemaal af: "Hij is destructief" FCB vo altijd FCB vo altijd over PSV-coach Peter Bosz blijft verbijsterd achter na stunt van Club Brugge FCBalto FCBalto over Anderlecht - Red Bull Salzburg: 2-0 FCB vo altijd FCB vo altijd over Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek CringeMedia CringeMedia over Forbs - beter dan Mbappé - is de nachtmerrie van PSV: "Het is alsof hij de grond niet raakt" FCBalto FCBalto over Celta De Vigo - Union SG: 1-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over KuPS - KAA Gent: 0-0 FCBalto FCBalto over STVV - Brann: 0-0 FCBalto FCBalto over PSV - Club Brugge: 1-2 Ratko Svilar Ratko Svilar over Compper krijgt mogelijk nieuwe klap bij Antwerp: belangrijke pion onzeker voor cruciaal duel tegen Lommel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved