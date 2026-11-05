Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws
Foto: © photonews

De Belgische ploegen hebben er een geweldige week opzitten in de Champions League, Europa League en Conference League. Zo doen ze uiteraard een goede zaak in het klassement om de coëfficiënt, al is er ook wel een klein beetje slecht nieuws gekomen vanuit Portugal.

De Belgische ploegen hebben het prima gedaan in Europa. Club Brugge won op bezoek bij PSV Eindhoven, Anderlecht tegen RB Salzburg en Union SG op bezoek bij Celta de Vigo. Daarbij kwamen ook nog eens twee gelijke spelen van KAA Gent en STVV.

Dat levert allemaal samen 1.600 punten extra op voor de coëfficiënt - in totaal werden acht punten verzameld en dat werd gedeeld door de vijf Belgische teams die dit jaar werden ingeschreven in de Europese competities.

België boekt knappe resultaten, maar Portugal doet nog beter

Een knap resultaat dus, al kan het nog beter. En met name onze grote concurrent voor de zesde plaats in het klassement heeft een prachtig resultaat neergezet. Daar wisten alle vijf de ploegen deze week hun match te winnen, goed voor 2.000 punten.

Daardoor is de kloof nu ondertussen iets meer dan vijf punten geworden tussen beide landen. Op die manier hebben ze niet meteen de ideale zaak gedaan, al zal er later op het seizoen natuurlijk nog met grotere punten gegooid worden.

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In die optiek is het in de gaten te houden of Torreense de volgende ronde haalt in de Europa League en of Porto de top-24 kan halen in de Champions League. En of STVV, Gent en Anderlecht allemaal de volgende ronde kunnen halen.

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