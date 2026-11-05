Belgische voetbalbond is het beu en komt met nieuw plan

De Belgische voetbalbond zag de voorbije jaren meerdere beloftevolle spelers voor een andere nationale ploeg kiezen. De KBVB wil daarom het debat openen over een opleidingsvergoeding tussen federaties wanneer een jeugdproduct van land verandert.

Konstantinos Karetsas, Rayane Bounida, Jorthy Mokio en Ilay Camara: het zijn slechts enkele namen van jonge spelers die de voorbije jaren niet voor België kozen. Vaak hadden zij nochtans al een volledig traject bij de nationale jeugdploegen afgelegd. De Belgische voetbalbond zoekt nu naar manieren om dat fenomeen beter op te vangen.

Vincent Mannaert en bondscoach Rudi Garcia probeerden al persoonlijk in te grijpen bij een aantal dossiers. Dat leverde resultaat op bij Diego Moreira en Matias Fernandez-Pardo, die uiteindelijk binnen de Belgische nationale structuur bleven. Toch wil de KBVB verder kijken dan individuele gesprekken.

KBVB denkt aan vergoeding tussen nationale bonden

In de uitzending Complètement Foot op Vivacité lichtte Pierre Locht, sportief directeur van de Belgische voetbalbond, een mogelijk nieuw systeem toe. De federatie wil onderzoeken of een land een opleidingsvergoeding zou moeten betalen wanneer het een speler overtuigt die eerder voor de jeugdelftallen van een ander land uitkwam.

Volgens Locht zou dat aansluiten bij de werking in het clubvoetbal. "Dat lijkt ons logisch, volgens dezelfde redenering als bij clubs. Wanneer je een speler selecteert, selecteer je een andere niet: je investeert in die speler", aldus de sportief directeur. Hij benadrukte wel dat zo'n regeling niet automatisch voor elk dossier zou gelden.

We overleggen met andere federaties om dit debat op tafel te leggen

"We hebben het uiteraard niet over spelers die enkele jaren niet meer bij de A-ploeg werden opgeroepen en te oud zijn geworden voor de beloften. Het zou bijvoorbeeld moeten gaan over jongens die nog voor jeugdteams in aanmerking komen en voor wie wij een duidelijk project hebben", verduidelijkte Locht.





Het dossier-Mokio als recente aanleiding

De recente keuze van Jorthy Mokio voor de Democratische Republiek Congo maakte de discussie opnieuw actueel. De verdediger van Ajax was op jonge leeftijd al door Rudi Garcia bij de Rode Duivels gehaald, maar keerde nadien terug naar de beloften om zich verder te ontwikkelen bij zijn club. Congo greep zijn kans, mede door een moeilijke privésituatie van de speler.

"We kunnen dat alleen aanvaarden, aangezien alles volgens de huidige regels is verlopen", erkende Locht. De Belgische bond wil die regels dus niet met terugwerkende kracht in vraag stellen, maar wel nadenken over een ander kader voor de toekomst.

"We praten met andere federaties, zodat we niet alleen dit thema dragen. We weten dat veranderingen bij de FIFA tijd vragen, maar we willen het debat geleidelijk aan op de agenda krijgen." In afwachting hoopt de KBVB vooral dat er geen nieuwe Belgische jeugdproducten voor een andere nationale ploeg kiezen.