BREAKING: Een tijdperk is voorbij: Ronaldo kondigt afscheid aan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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BREAKING: Een tijdperk is voorbij: Ronaldo kondigt afscheid aan
Foto: © photonews
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Cristiano Ronaldo stopt als international. De Portugese superster neemt na 23 jaar afscheid van de nationale ploeg en geeft daarmee zijn iconische nummer 7-shirt door. Met 234 interlands en 146 doelpunten laat de 41-jarige aanvaller records achter die bijzonder moeilijk te evenaren zullen zijn.

Ronaldo maakte zijn beslissing bekend in een uitgebreide video op Instagram, waarin hij een brief voor zijn supporters voorlas. “De dag is gekomen waarop ik het nummer 7-shirt van onze nationale ploeg teruggeef”, klonk het. “Ik had nooit gedacht dat het alleen van mij was. Maar 23 jaar lang had ik het voorrecht en de verantwoordelijkheid om het te dragen.”

 

De cijfers van Ronaldo bij Portugal zijn indrukwekkend. Met 234 interlands en 146 doelpunten is hij zowel recordhouder qua wedstrijden als qua goals op internationaal niveau. Zijn grootste triomf kwam er in 2016, toen hij Portugal naar de Europese titel leidde. Ook de Nations League won hij met zijn land, in 2019 en 2025.

Afscheid na woelige periode bij de nationale ploeg

De aankondiging komt er na een woelige periode. De relatie tussen Ronaldo en de nationale ploeg stond de voorbije jaren steeds meer onder druk. Zijn prestaties waren niet meer zo dominant als vroeger en zijn vaste basisplaats leidde bij een deel van de supporters tot frustratie. Na het WK van afgelopen zomer botste hij bovendien met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus.

Een afscheid na 23 jaar en talloze records

Vorige maand verliet Ronaldo zelfs voortijdig het trainingskamp van Portugal na een conflict met de technische staf. Zijn afscheid volgt dus niet op een volledig zorgeloze laatste periode bij de nationale ploeg. Na de komende interlandbreak zal de aanvaller het Portugese shirt definitief opbergen, terwijl hij bij Al-Nassr nog actief blijft als clubvoetballer.

Ronaldo sluit daarmee een uitzonderlijk hoofdstuk af. Hij debuteerde in 2003 voor Portugal en groeide uit tot het gezicht van een gouden generatie. Zijn afscheid komt bovendien kort na dat van grote rivaal Lionel Messi bij Argentinië. Twee van de grootste spelers uit de voetbalgeschiedenis nemen zo afscheid van het internationale toneel.

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