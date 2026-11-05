"Bruno speelde carrousel en pakte de flosj, dus hij mag nog een rondje doen ... Maar het is gedaan"

RSC Anderlecht won afgelopen weekend met 4-1 van KVC Westerlo. Toch is de druk allerminst gaan liggen bij paars-wit. De interviews van Marc Coucke, Kenneth Bornauw en de persconferentie van Vitor Bruno laten daar geen twijfel over bestaan. En dus is de vraag hoelang Bruno het riedeltje nog zal kunnen uitzingen.

"Als je ziet wat Vitor Bruno allemaal doet qua roteren ... Bentayeb had een goede periode en speelt nu niet, Sikan had een goede periode ... Wat doet hij er allemaal mee?", vroeg Stijn Stijnen zich vorige week al openlijk af in Ongefilterd wat het plan van Vitor Bruno nu echt is.

"Ik denk dat Bobbejaanland een nieuwe attractie moet maken: de Vitor Bruno, een carrousel. Wat is dat voor iets? Het is storend. Begin eens met naar een geheel te groeien waarin je spelers vertrouwen geeft", aldus de sterke man van Patro Eisden Maasmechelen.

Vitor Bruno is nog steeds een 'dead man walking'

Na de 4-1 zege tegen KVC Westerlo lijkt Stijnen nog niet meteen van mening te zijn veranderd. Als het van hem afhangt, dan is Vitor Bruno nog steeds niet veilig. "Het gaat voor mij over twee trainers die als dode mannen aan het wandelen zijn en dat zijn Bruno en Thorup."

"Het verwijt vanuit de media dat het rustig zou zijn in Genk? Er is paniek in Limburg en er worden telefoontjes gepleegd, dus die gaat vliegen. Hij kan het niet meer aan. Het zijn twee ploegen die het financieel aankunnen om een coach te ontslaan, Standard kan dat niet zomaar doen bijvoorbeeld."

Het verhaal van Vitor Bruno is geschreven bij Anderlecht

Tegen Salzburg en komend weekend tegen Club Brugge zal het er dus voor Anderlecht opnieuw boenk op moeten zijn. De interviews van het afgelopen weekend zijn wat dat betreft zeker ook richtinggevend. Waarop Stijnen opnieuw met dezelfde beeldspraak kwam.



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"Bruno heeft afgelopen weekend opnieuw gewisseld en carrousel gespeeld. Maar hij heeft aan de flosj getrokken en daarom mag hij nog een ritje doen. Maar dat het verhaal voorbij is, dat lijkt mij wel degelijk duidelijk."