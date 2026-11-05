Bruno ziet groot nadeel in aanloop naar topper Club Brugge: "Geen vragen daarover, anders..."

Vitor Bruno heeft geen zin om zijn aandacht te verdelen. Terwijl iedereen bij Anderlecht al uitkijkt naar de topper van zondag tegen Club Brugge, wil de Portugese coach eerst één ding zien gebeuren: een overwinning tegen Red Bull Salzburg. Op zijn persconferentie maakte hij meermaals duidelijk dat vragen over de wedstrijd in Brugge voor hem voorlopig niet aan de orde zijn.

“Jullie kennen mijn antwoord”, reageerde Bruno toen het onderwerp opnieuw ter sprake kwam. Tot vier keer toe kapte hij een vraag over Club Brugge af. Zelfs Ludwig Augustinsson, die naast hem zat, kreeg de vraag of de trainer al iets over de topper had gezegd. Het antwoord was duidelijk: neen.

“Ik speel geen twee wedstrijden tegelijk”

Dat Club Brugge-Anderlecht voor de supporters dé wedstrijd van het jaar is, veranderde niets aan zijn standpunt. “Nee, de match van het jaar is morgen”, verwees hij naar het duel met Salzburg. “Ik speel geen twee wedstrijden tegelijk. Mijn spelers weten dat. En dat zeg ik niet om Club Brugge te onderschatten. Integendeel. We weten hoe groot en sterk ze zijn. De statistieken bewijzen dat.”

Toch valt moeilijk uit te sluiten dat Bruno in zijn achterhoofd al rekening houdt met zondag. De kalender helpt Anderlecht alvast niet. Na het Europese duel tegen Salzburg wacht minder dan 72 uur later alweer de topper.

Bijna 22 uur minder rust dan Club Brugge

Bruno wil dat onderwerp liever niet opnieuw aansnijden. Hij kaartte de ongelijke rustperiodes al vaker aan en pleit sinds augustus voor wedstrijden op maandag, zoals in Portugal gebruikelijk is. “Stel me daar ook geen vragen over, anders zal men zeggen dat ik dat onderwerp weer oprakel”, reageerde hij.

De cijfers spreken wel voor zich. Club Brugge heeft na de wedstrijd tegen PSV 22 uur meer recuperatietijd. Het zou dus niet verbazen als Bruno opnieuw enkele wijzigingen doorvoert met zondag in gedachten.





Dat thema ligt bovendien gevoelig sinds CEO Kenneth Bornauw kritiek uitte op het roteren van de coach. Of de twee daarover nog gesproken hebben? Bruno hield de lippen stijf op elkaar. “Zaterdag heb ik gezegd wat ik daarover te zeggen had. Ik ga daar niet meer op antwoorden.”