Club Brugge heeft statistische nummer één van de Champions League in huis: Sommer troeft Courtois af

Yann Sommer is voorlopig dé statistische uitblinker onder de doelmannen in de Champions League. De Zwitser van Club Brugge was ook tegen PSV opnieuw belangrijk en voert na vier speeldagen het officiële reddingenklassement van de UEFA aan.

Sommer zit aan 27 reddingen en heeft daarmee een voorsprong van vijf op Stas Pokatilov van Sabah. Dominik Takáč en Tjark Ernst delen met twintig reddingen de derde plaats.

De Club Brugge-doelman hield in vier wedstrijden één keer de nul en slikte zeven tegendoelpunten.

Ook Courtois en Vandevoordt in de lijst

Opvallend is dat Sommer enkele grote namen achter zich houdt. Thibaut Courtois staat met negentien reddingen op de zesde plaats, terwijl ook Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) met zeventien reddingen in de top tien staat. De voormalige JPL-doelmannen blijven dus eveneens nadrukkelijk aanwezig in het klassement.

Sommer is met zijn cijfers voorlopig de absolute nummer één, al vertellen reddingen natuurlijk niet het volledige verhaal.

Het aantal tegendoelpunten en clean sheets toont ook hoe vaak een doelman onder druk komt te staan. De Zwitser combineert voorlopig een hoog aantal tussenkomsten met één wedstrijd zonder tegengoal.



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Top dertien doelmannen in de Champions League

Rang Doelman Club Reddingen Tegengoals Penaltyreddingen Clean sheets Matchen 1 Yann Sommer Club Brugge 27 7 0 1 4 2 Stas Pokatilov Sabah 22 10 1 1 4 3 Dominik Takáč Slovan Bratislava 20 13 0 0 3 3 Tjark Ernst Feyenoord 20 11 0 0 4 5 Diogo Costa FC Porto 19 7 0 0 4 5 Thibaut Courtois Real Madrid 19 7 0 0 4 5 Zion Suzuki Aston Villa 19 6 0 1 4 8 Maarten Vandevoordt RB Leipzig 17 11 1 1 4 8 Uğurcan Çakır Galatasaray 17 9 0 1 4 8 Josep Martínez Inter 17 6 0 2 4 8 Nikita Haikin Bodø/Glimt 17 4 0 3 4 12 Arild Østbø Viking 16 10 0 0 4 12 Matvey Safonov PSG 16 5 0 1 4

Bron: officiële UEFA-statistieken, stand na de vierde speeldag.