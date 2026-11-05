Club Brugge heeft statistische nummer één van de Champions League in huis: Sommer troeft Courtois af

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge heeft statistische nummer één van de Champions League in huis: Sommer troeft Courtois af
Foto: © photonews

Yann Sommer is voorlopig dé statistische uitblinker onder de doelmannen in de Champions League. De Zwitser van Club Brugge was ook tegen PSV opnieuw belangrijk en voert na vier speeldagen het officiële reddingenklassement van de UEFA aan.

Sommer zit aan 27 reddingen en heeft daarmee een voorsprong van vijf op Stas Pokatilov van Sabah. Dominik Takáč en Tjark Ernst delen met twintig reddingen de derde plaats.

De Club Brugge-doelman hield in vier wedstrijden één keer de nul en slikte zeven tegendoelpunten.

Ook Courtois en Vandevoordt in de lijst

Opvallend is dat Sommer enkele grote namen achter zich houdt. Thibaut Courtois staat met negentien reddingen op de zesde plaats, terwijl ook Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) met zeventien reddingen in de top tien staat. De voormalige JPL-doelmannen blijven dus eveneens nadrukkelijk aanwezig in het klassement.

Sommer is met zijn cijfers voorlopig de absolute nummer één, al vertellen reddingen natuurlijk niet het volledige verhaal.

Het aantal tegendoelpunten en clean sheets toont ook hoe vaak een doelman onder druk komt te staan. De Zwitser combineert voorlopig een hoog aantal tussenkomsten met één wedstrijd zonder tegengoal.

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Top dertien doelmannen in de Champions League

RangDoelmanClubReddingenTegengoalsPenaltyreddingenClean sheetsMatchen
1Yann SommerClub Brugge277014
2Stas PokatilovSabah2210114
3Dominik TakáčSlovan Bratislava2013003
3Tjark ErnstFeyenoord2011004
5Diogo CostaFC Porto197004
5Thibaut CourtoisReal Madrid197004
5Zion SuzukiAston Villa196014
8Maarten VandevoordtRB Leipzig1711114
8Uğurcan ÇakırGalatasaray179014
8Josep MartínezInter176024
8Nikita HaikinBodø/Glimt174034
12Arild ØstbøViking1610004
12Matvey SafonovPSG165014

Bron: officiële UEFA-statistieken, stand na de vierde speeldag.

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