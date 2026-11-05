Club Brugge veroorzaakt crisis bij PSV: Nederlandse analisten - zelfs assistent Van Bommel - snoeihard

Club Brugge heeft in Eindhoven niet alleen een belangrijke Europese overwinning geboekt, maar ook een flinke crisis veroorzaakt bij PSV. De Nederlandse kampioen kreeg na afloop keiharde kritiek te verwerken. Vooral trainer Peter Bosz moest het ontgelden. Nederlandse analisten en kranten waren het opvallend eens: PSV speelde veel te naïef en liet zich op een manier verrassen die op dit niveau eigenlijk niet mag gebeuren.

De Eindhovenaren hadden nochtans lange tijd het initiatief. Ze vuurden meer schoten af dan Club Brugge en probeerden het spel naar zich toe te trekken. Maar terwijl PSV massaal ten aanval trok, loerde de Belgische kampioen op de ruimte die achter de Nederlandse verdediging ontstond. Nicolò Tresoldi en Carlos Forbs maakten daar optimaal gebruik van. De Portugese aanvaller besliste het duel met een bijzonder snelle tegenaanval, nadat Kodai Sano eerder nog voor de aansluiting had gezorgd.

Theo Janssen fileert Bosz: “Het is amateuristisch”

Bij Ziggo Sport was Theo Janssen bijzonder scherp voor de aanpak van Bosz. De voormalige middenvelder begreep niet hoe PSV de gevaarlijkste aanvallende troef van Club Brugge zoveel ruimte kon geven. Forbs had al vroeg in de wedstrijd laten zien dat hij met zijn snelheid een groot gevaar vormde, maar PSV slaagde er niet in om daar tactisch op in te spelen.

“Als je ziet hoeveel schoten PSV afvuurde op het doel, deden ze dat veel vaker dan Club, maar PSV laat het in de restverdediging liggen”, analyseerde Janssen. Hij wees daarbij op de aanvallende vrijheid die Filip Kostic kreeg, terwijl Forbs aan de andere kant voortdurend klaarstond om de diepte in te gaan.

“Je weet dat Carlos Forbs ook diep gaat, toch? Peter Bosz weet dat ook”, klonk het scherp. “Maar hij krijgt continu alle ruimte van de wereld.” Volgens Janssen had PSV zich moeten aanpassen aan de kwaliteiten van de tegenstander. “De kracht van de tegenstander moet je ook tactisch bespelen. Dat is door Bosz heel slecht gedaan vandaag. Het is amateuristisch. Heel slecht verdedigd.”

Ook Boudewijn Zenden, assistent van Mark van Bommel bij de Rode Duivels, zag hetzelfde probleem. PSV verdedigde volgens hem vrijwel overal één tegen één. Wanneer Kostic mee naar voren trok, moest hij Forbs opvangen. Alleen was dat een bijzonder ongelijke strijd. “Forbs is tien keer sneller. Die haal je nooit meer in eens hij gaat lopen”, stelde Zenden. De conclusie was duidelijk: PSV had onvoldoende rekening gehouden met de grootste dreiging van Club Brugge.



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Nederlandse kranten zien pijnlijke trend bij PSV

Ook in de Nederlandse kranten was de toon bijzonder hard. Het Algemeen Dagblad vatte de nederlaag op zijn voorpagina samen met één woord: ‘Weggecounterd’. De krant wees erop dat de gevreesde tegenaanval van Club Brugge al een tijdje in de lucht hing. Forbs kreeg bij de beslissende actie alle ruimte om op doelman Kovar af te stormen en werkte vervolgens koelbloedig af.

Het AD spaarde PSV niet. Wie op dit niveau iets wil uitrichten, moet volgens de krant efficiënter omspringen met de kansen en mag achterin nooit zoveel ruimte weggeven. De conclusie was dat bijna elke Champions League-ploeg PSV op die manier pijn kan doen. Forbs, die bij Ajax geen succes kende, werd zo plots de beul van de Nederlandse kampioen.

De Telegraaf zag dan weer een kwalijke trend opduiken. “PSV en Belgische tegenstanders blijft een ongelukkige combinatie”, klonk het. Daarmee verwees de krant naar de eerdere thuisnederlaag tegen Union. Ook nu werd PSV volgens de analyse afgestraft voor een gebrek aan efficiëntie. Terwijl de Nederlanders na rust vrijwel voortdurend op de helft van Club Brugge speelden, wachtte blauw-zwart geduldig op balverlies om toe te slaan.

Club Brugge heeft de kwalificatie voor minstens de tussenronde van de Champions League zo goed als beet, terwijl PSV met vier punten nog flink aan de bak moet. Met Real Madrid, Atlético Madrid, Viking en Stuttgart nog op het programma wordt de opdracht bijzonder zwaar.

Ook op de UEFA-coëfficiëntenranking is de overwinning belangrijk. De Belgische kampioen sprokkelt opnieuw kostbare punten, terwijl Nederland de achterstand op België ziet toenemen. Voor PSV is de avond in Eindhoven dus op meerdere vlakken bijzonder pijnlijk geworden. En voor Bosz wordt het vooral zaak om uit te leggen waarom zijn ploeg zich zo gemakkelijk liet verrassen door een gevaar dat volgens de Nederlandse analisten vooraf al duidelijk zichtbaar was.