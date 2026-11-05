Club Brugge zet zichzelf op de kaart voor 2029: droomticket komt dichterbij

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Club Brugge zet zichzelf op de kaart voor 2029: droomticket komt dichterbij
Foto: © Photonews

Club Brugge heeft na de knappe 1-2-zege bij PSV niet alleen zijn Europese ambities kracht bijgezet. Blauw-zwart staat ook steeds nadrukkelijker op de radar voor het WK voor clubs van 2029. Volgens de ranking van Football Meets Data, met puntenstand op 4 november, staat Club Brugge met 55 punten momenteel op een plaats die uitzicht geeft op deelname aan het mondiale toernooi.

De ploeg van Ivan Leko won drie van zijn eerste vier wedstrijden in de Champions League en verzamelde daarin negen punten. Daarmee staat Club Brugge na vier speeldagen op de negende plaats, in de bovenste regionen van het klassement. Alleen PSG, Real Madrid en Arsenal deden voorlopig beter qua puntenaantal. Ook de overwinning tegen PSV, na eerdere zeges tegen Inter en Lens, geeft de Europese campagne extra glans.

Club Brugge tussen de Europese grootmachten

Op de ranking voor het WK voor clubs staat Club Brugge voorlopig op 52 punten. Daarmee houdt het onder meer Borussia Dortmund (67 punten), Sporting CP (68), Inter (85), Real Madrid (87), Liverpool (90), Bayern München en Barcelona (beide 104) en Arsenal (121) in het vizier. Paris Saint-Germain staat met 121 punten bovenaan de lijst, maar is al rechtstreeks geplaatst als winnaar van de Champions League.

Het WK voor clubs van 2029 telt 32 deelnemers. Zeven tickets zijn volgens de huidige stand al verdeeld, terwijl dertien andere clubs momenteel een rankingplaats bezetten. Daarnaast moeten nog tien continentale titels worden uitgedeeld. In Europa zijn er twaalf plaatsen beschikbaar: vier voor de winnaars van de Champions League en de overige tickets via de vierjarige clubranking.

Europese resultaten kunnen goud waard worden

Club Brugge heeft dus nog niets definitief beet, maar de uitgangspositie is bijzonder interessant. De komende Europese campagnes kunnen een groot verschil maken. Elke overwinning en elke nieuwe kwalificatie voor de volgende rondes kan de puntenoogst verder aandikken.

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Bovendien geldt er een maximum van twee clubs per land, tenzij een derde club zich via winst in de Champions League plaatst. Dat kan de concurrentie voor blauw-zwart beïnvloeden.

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