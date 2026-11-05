Club mag beginnen dromen: zoveel kans maakt het op play-offs en top 8

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club mag beginnen dromen: zoveel kans maakt het op play-offs en top 8
Foto: © Photonews

Club Brugge heeft zichzelf in een bijzonder aantrekkelijke positie gemanoeuvreerd in de Champions League. Na de overwinning bij PSV staat blauw-zwart op negen punten uit vier wedstrijden en met nog vier speeldagen te gaan lonkt er zelfs veel meer dan alleen Europese overwintering.

De eerste acht plaatsen zijn bijzonder waardevol. Wie daar na acht wedstrijden eindigt, plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers negen tot en met 24 moeten eerst nog door een tussenronde.

Volgens de nieuwste berekeningen van Football Meets Data heeft Club Brugge momenteel 41,2 procent kans om bij de eerste acht te eindigen. De kans dat blauw-zwart minstens de top 24 haalt, wordt zelfs op 99,1 procent geschat. De gemiddelde verwachte eindpositie van Club is plaats 10,5.

Top acht plots heel dichtbij

Daarmee staat Club er opvallend goed voor tussen de Europese grootmachten. PSG, Real Madrid, Arsenal en Barcelona hebben volgens het model de beste papieren voor een rechtstreeks ticket, maar ook Club zit volop in de strijd. Alleen onder meer Bayern München, Manchester City en Liverpool krijgen momenteel duidelijk meer kans op de top acht.

Opvallend is dat Club volgens de projectie zelfs betere kansen heeft dan verschillende grote namen. Aston Villa staat op 32,7 procent voor de top acht, Borussia Dortmund op 30 procent en Inter op slechts 23,1 procent. Zelfs Como, dat gemiddeld als achtste wordt verwacht, krijgt met 39,1 procent iets minder kans dan Club.

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Overwintering bijna verzekerd

Voor de top 24 lijkt er ondertussen nog maar weinig mis te kunnen gaan. Met 99,1 procent is Club volgens Football Meets Data zo goed als zeker van minstens de tussenronde. Alleen een bijzonder slechte reeks in de laatste vier wedstrijden, gecombineerd met ongunstige resultaten elders, zou blauw-zwart nog serieus in de problemen kunnen brengen.

Club heeft dus nog vier wedstrijden om van een uitstekende campagne mogelijk een historische te maken. Na negen op twaalf hoeft blauw-zwart niet langer alleen naar de top 24 te kijken.

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