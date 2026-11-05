Compper krijgt mogelijk nieuwe klap bij Antwerp: belangrijke pion onzeker voor cruciaal duel tegen Lommel

Royal Antwerp dreigt zaterdag een belangrijke pion te moeten missen tegen Lommel. Arthur Vermeeren heeft last van zijn enkel en is onzeker voor de wedstrijd. Een flinke tegenvaller voor The Great Old.

De 21-jarige middenvelder werkte vandaag nog individueel en kon dus niet met de groep trainen, weet HLN. Of hij tijdig voldoende herstelt, is voorlopig onduidelijk. Bij Antwerp zullen ze zijn situatie de komende dagen nauwlettend opvolgen.

Compper heeft dringend punten nodig

De wedstrijd tegen Lommel is bijzonder belangrijk voor Antwerp. Coach Marvin Compper staat onder druk en kan een overwinning goed gebruiken om de rust enigszins te laten terugkeren. Nog meer puntenverlies zou de situatie alleen maar moeilijker maken.

Vermeeren zou daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Zijn mogelijke afwezigheid beperkt de opties van Compper op het middenveld, net op een moment waarop Antwerp nood heeft aan stabiliteit en een sterke prestatie.

Vraagteken tot het laatste moment?

Antwerp hoopt dan ook dat de enkelklachten snel verdwijnen en Vermeeren alsnog inzetbaar wordt. Een definitieve beslissing over zijn beschikbaarheid is nog niet genomen.



Zaterdag wacht met Lommel een cruciale afspraak. Voor Compper en Antwerp is de opdracht duidelijk: er moet gewonnen worden