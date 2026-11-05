De 26 Rode Duivels: verrast Mark van Bommel?

De 26 Rode Duivels: verrast Mark van Bommel?
Foto: © photonews
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Mark van Bommel maakt vrijdagmiddag zijn selectie bekend voor de interlands tegen Turkije en Italië. Na vier duels in de Nations League is de nieuwigheid eraf: de bondscoach wordt nu afgerekend op zijn keuzes. Dit is de groep van 26 Rode Duivels die wij zouden oproepen, al kan Van Bommel zijn kern nog uitbreiden.

Geen plotse comeback van Courtois

Mark van Bommel zal Thibaut Courtois normaal gezien niet opbellen met de vraag om terug te keren. De doelman kondigde enkele maanden geleden aan dat hij een sabbatjaar neemt. Hem nu al overtuigen om op die beslissing terug te komen, zou een vreemd signaal zijn naar de andere Belgische keepers.

De bondscoach kan daarom voortbouwen op de vier doelmannen uit de vorige selectie. Mike Penders, Senne Lammens, Maarten Vandevoordt en Jari De Busser lijken opnieuw de voornaamste kandidaten voor een plaats in de kern.

Verdediging: weinig redenen om veel te wijzigen

Achterin ligt een grote omwenteling niet voor de hand. Vooral centraal achterin heeft Van Bommel de voorbije interlands een vrij vaste groep gevormd. De vraag is vooral hoeveel pure centrale verdedigers hij wil meenemen. Bij een selectie van vier zou de concurrentiestrijd tussen Zeno Debast, Koni De Winter, Arthur Theate, Brandon Mechele en Nathan Ngoy scherp worden.

Op de linkerflank lijken Joaquin Seys en Maxim De Cuyper hun plaats te behouden. Rechts is Timothy Castagne de logische eerste keuze, met Kyriani Sabbe als mogelijke doublure. Sabbe kreeg in de vorige campagne geen speelminuten, maar Thomas Meunier heeft sinds september evenmin nog een basisplaats veroverd. Als Van Bommel hem toen niet nodig achtte, lijkt dat nu weinig waarschijnlijk.

Het middenveld krijgt mogelijk een nieuw gezicht

Amadou Onana blijft afwezig, maar de meeste middenvelders uit de vorige selectie zijn in vorm. Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Roméo Lavia, Hans Vanaken en Nicolas Raskin hebben sterke papieren om opnieuw geselecteerd te worden.

Voor Mandela Keita is de situatie minder duidelijk. Hij kwam amper aan bod in de eerste vier wedstrijden van de Nations League. Kamiel Van de Perre kan dan weer hopen op zijn eerste oproep bij de A-ploeg. De middenvelder wordt al langer genoemd als een speler die dicht bij de nationale ploeg aanleunt.

Doku zorgt voor extra druk in de aanval

In de aanval is de terugkeer van Jérémy Doku de opvallendste ontwikkeling. De flankaanvaller verhoogt de concurrentie fors en dwingt Van Bommel wellicht tot een moeilijke knoop. Spelers die tijdens de vorige interlandperiode weinig minuten maakten, zoals Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo en Loïs Openda, zullen met extra aandacht naar de bekendmaking kijken.

Romelu Lukaku, Mika Godts, Diego Moreira, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere en Leandro Trossard lijken normaal gezien wel verzekerd van een plek. Zeker Lukaku en De Ketelaere bieden Van Bommel verschillende opties in en rond de spits.

Onze selectie van 26 Rode Duivels

Doelmannen: Lammens - Penders - De Busser - Vandevoordt

Verdedigers: Seys - De Cuyper - Mechele - Debast - De Winter - Ngoy - Theate - Castagne - Sabbe

Middenvelders: Tielemans - Raskin - Vanaken - De Bruyne - Lavia - Van de Perre

Aanvallers: Godts - Moreira - Trossard - De Ketelaere - Lukaku - Doku - Openda

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