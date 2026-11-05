De grote revelatie in de JPL verlengt nu al zijn contract: Union verwacht vele miljoenen

Union SG heeft Massiré Sylla langer aan zich gebonden. De jonge Senegalese verdediger, die na zijn sterke seizoensstart al belangstelling geniet, verlengt zijn contract in het Dudenpark tot 2031.

Union SG vreesde vorige zomer voor een moeilijke opvolging van Christian Burgess. De ervaren verdediger vertrok na vorig seizoen naar AA Gent, waar hij intussen een vaste waarde achterin is geworden. Zijn vervanger bleek echter al in de kern rond te lopen: Massiré Sylla.

De jonge Senegalees staat sinds de start van het seizoen in de basis en maakt indruk, zowel in de competitie als op het Europese toneel. Union wil die progressie nu beschermen en heeft snel werk gemaakt van een nieuw akkoord.

Turkse topclubs tonen interesse

Sylla's prestaties zijn ook buiten België niet onopgemerkt gebleven. De drie grote Turkse clubs hebben zich al gemeld voor de verdediger. Verwacht wordt dat nog meer ploegen zijn dossier de komende weken zullen opvolgen.

Bij Union beseft men dan ook dat Sylla een bijzonder interessante speler in handen heeft. De Brusselaars haalden hem afgelopen januari voor amper 800.000 euro en hopen hem verder te laten groeien, alvorens hij mogelijk voor een stevige meerwaarde vertrekt.

Massiré Sylla tekent bij tot 2031

Sylla lag aanvankelijk tot 2030 onder contract, maar voegt daar nu nog een extra seizoen aan toe. Union maakte de verlenging donderdag bekend via een clubmededeling.





"Na Zorgane, Van de Perre, Mac Allister en Rodriguez is hij de laatste sleutelspeler die zich voor lange tijd aan de club verbindt", klinkt het tevreden bij Union.

Ook Sylla reageerde kort op zijn nieuwe verbintenis: "Ik ben heel blij dat ik zo snel een nieuw contract bij Union kan tekenen. Ik ben hier nu tien maanden en voel me helemaal thuis. Union is als een familie voor mij. Dankzij die omgeving maak ik elke week vooruitgang.

"Ik ben ambitieus en wil met de ploeg elke wedstrijd winnen, in elke competitie. Dat de rest van de selectie diezelfde winnaarsmentaliteit heeft, bevestigt voor mij dat Union en ik perfect bij elkaar passen."