Dejaegere is het beu bij Kortrijk: "Mijn honger mis ik bij sommigen"

KV Kortrijk blijft diep in de problemen zitten. De Kerels verloren woensdagavond hun inhaalwedstrijd tegen KV Mechelen met 1-3 en blijven zo helemaal onderaan het klassement hangen met vier punten uit tien wedstrijden.

Nochtans lag er volgens Brecht Dejaegere veel meer in. Kortrijk kwam na de rode kaart en de gelijkmaker opnieuw in de wedstrijd, maar verloor daarna de controle en gaf de partij alsnog volledig uit handen.

Bij Het Laatste Nieuws was Dejaegere bijzonder kritisch. “Deze 1-3-nederlaag had absoluut niet gehoeven. Na de rode kaart en de gelijkmaker vallen we iets te veel in elkaar en verdwijnt de organisatie.”

Volgens de middenvelder lag het probleem niet alleen bij de organisatie. Kortrijk zette met veel intensiteit druk, maar maakte vervolgens te vaak de verkeerde keuze aan de bal. “Op een bepaald moment speelden we pingpong in plaats van voetbal.”

Dejaegere windt er ook geen doekjes om dat deze wedstrijd absoluut gewonnen moest worden. Met een driepunter had Kortrijk opnieuw aansluiting kunnen vinden met de ploegen boven zich, maar die kans werd gemist.

Dejaegere mist honger

Vooral zijn laatste boodschap zal intern aankomen. “Ik wil winnen en niet onderaan de klassering bengelen. Mijn honger mis ik soms een beetje bij bepaalde spelers. Je speelt niet enkel voor jezelf.”



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Kortrijk moet dus dringend een reactie tonen. Met amper vier punten na tien wedstrijden blijft de situatie bijzonder zorgwekkend en Dejaegere maakt duidelijk dat alleen beter voetbal niet zal volstaan. Ook mentaliteit en efficiëntie moeten volgens hem snel omhoog.