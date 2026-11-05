Dromen van de top-8? Club Brugge is dé overachiever van de Champions League

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Dromen van de top-8? Club Brugge is dé overachiever van de Champions League
Foto: © photonews

Club Brugge staat ondertussen met 9 op 12 helemaal tussen de mensen in de Champions League. Vooral de manier waarop ze wonnen op bezoek bij Internazionale heeft veel mensen vol lof en ontzag achtergelaten. Nu werd ook bij PSV Eindhoven gewonnen en zo doen ze het echt wel prima bij blauw-zwart. Geen droom te zot?

Club Brugge opende zijn campagne met een nederlaag in eigen huis tegen Aston Villa, maar dankzij de zege op bezoek bij Internazionale waren ze weer helemaal bij de les. De 3-0 tegen Lens zorgde vorige week dan weer voor een erg straffe opening van de League Phase.

Met 6 op 9 deed blauw-zwart al mee voor de top-8 in de League Phase, maar na de zege op bezoek bij PSV Eindhoven is dat helemaal het geval. Ook al komen er nog heel zware wedstrijden aan, toch is er ook wel reden tot optimisme.

Redenen tot optimisme bij Club Brugge met oog op top-8 in de Champions League

Om te beginnen speelde Club Brugge al tegen een aantal van de kleppers uit de loting en krijgt het in het tweede deel van de campagne op papier nog drie meer 'haalbare' kaarten. Als we dan weer kijken naar het aantal punten die de teams al hebben verzameld, dan moeten ze nog aan de bak tegen teams die samen 23/64 pakten - tegenover 22/64 voor de teams die ze al achter de kiezen hebben.

En ook de analisten zien het zeker nog wel zitten. "De top-8 halen zal toch wel moeilijk zijn", opende Frank Raes de debatten in Frank & Franky. Waarop Van der Elst meteen inpikte: "Ze zullen nog wel een puntje of vier-vijf halen."

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"Dan zal het kantje-boordje worden. Maar wat als ze nog vier keer verliezen? Dan is het plots iets anders en op dit niveau kan dat ook wel gewoon. Dus het blijft opletten, ook al hebben ze het tot dusver goed gedaan", aldus The Fox.

Club Brugge doet het veel beter dan verwacht

Toch zijn er ook kanttekeningen te maken bij de hele zaak. Zo valt op dat Club Brugge op dit moment de grote overachiever is in de League Phase van de Champions League. Zowel tegen Lens als tegen PSV Eindhoven kwamen ze natuurlijk ook wel goed weg.

Qua expected goals en expected points had Club Brugge al heel wat meer goals moeten tegen krijgen, waardoor ze eigenlijk nog maar 4,7 punten mogen hebben. Daarmee zouden ze het zelfs lastig hebben om in de top-24 te staan.

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