Ex-Anderlecht-lieveling vertelt hoe René Weiler hem 'te kakken zette': "Dat was gratuit"

Massimo Bruno heeft op 32-jarige leeftijd een punt gezet achter zijn carrière als profvoetballer. De voormalige flankaanvaller zal vooral herinnerd worden om zijn twee periodes bij Anderlecht, waar hij ook drie landstitels vierde. Maar zijn terugkeer naar Brussel verliep niet bepaald op rozen.

Bij zijn comeback trof Bruno René Weiler aan als trainer. De Zwitser had aanvankelijk weinig vertrouwen in hem en maakte dat volgens de speler ook duidelijk. “Hij was in het begin heel hard voor mij. Hij had een verkeerd beeld van mij en sprak negatief over mij”, vertelt Bruno in een terugblik bij La Dernière Heure.

Weiler zette Bruno meteen op zijn plaats

Bruno herinnert zich nog hoe hij na een zege tegen Charleroi zijn terugkeer bij Anderlecht vierde door naar het supportersvak te lopen. De reactie van Weiler liet niet lang op zich wachten. “Hij haalde me voor de hele groep onderuit na mijn invalbeurt. Hij zei dat ik blijkbaar dacht dat ik zomaar zou spelen omdat ik bij Red Bull had gevoetbald, maar dat ik niet zou spelen als ik niet liep. Dat was gratuit.”

De aanvaller besloot daarop hard te werken om de trainer van gedachten te doen veranderen. Uiteindelijk begreep Weiler dat Bruno zich kon schikken in het rotatiesysteem met Alexandru Chipciu. “Hij dacht dat ik niet in zijn ploeg zou passen, die vooral een sterk collectief was en minder rond individuele kwaliteiten draaide. Ik heb geen seizoen gespeeld zoals ik had gehoopt, maar gezien hoe de coach aanvankelijk tegen mij sprak, had ik evengoed in de B-kern kunnen belanden”, lacht hij.

Het ene kampioenschap smaakte beter dan het andere

Toch kijkt Bruno met mooie herinneringen terug op zijn periode bij Anderlecht. Vooral de titel die paars-wit na een spectaculaire play-offcampagne met Besnik Hasi veroverde, blijft hem bij. “Ik ga een titel nooit afbreken, maar de tweede, toen we uit het niets terugkwamen, heeft voor mij een grotere waarde.”



Hij verwijst onder meer naar de zege tegen Club Brugge met tien man, na de kopstoot van Aleksandar Mitrovic aan Bjorn Engels, en de supporters die na afloop het veld bestormden. Na het vertrek van Weiler kwam Hein Vanhaezebrouck, maar onder hem verdween Bruno uit beeld.