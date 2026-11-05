Ex-coach Club Brugge beleeft waanzinnig debuut dankzij Belgische held

Scott Parker heeft een bijzonder bewogen debuut achter de rug als trainer van West Ham United. De voormalige coach van Club Brugge zag zijn ploeg woensdagavond een 3-0-achterstand ophalen tegen Cardiff City. De Belgische middenvelder Arne Engels speelde daarbij een belangrijke rol.

Parker werd woensdag officieel aangesteld als nieuwe trainer van West Ham, maar kreeg meteen een bijzonder moeilijke start voorgeschoteld. Cardiff City leek de wedstrijd al voor de rust beslist te hebben. Jack Moylan scoorde drie keer en stuurde de bezoekers met een pijnlijke 3-0-achterstand naar de kleedkamer.

Arne Engels zet comeback in gang

Parker greep tijdens de rust stevig in en voerde meteen drie wissels door. Die ingreep had effect. Divine Mukasa bracht West Ham in de 58e minuut opnieuw in de wedstrijd, waarna Arne Engels zeven minuten later de aansluitingstreffer maakte. De Belg werkte een knappe aanval met zijn linkervoet af en vierde zo zijn eerste doelpunt voor West Ham.

De bezoekers roken plots hun kans en bleven Cardiff onder druk zetten. In de 82e minuut zorgde Maximilian Kilman uiteindelijk voor de 3-3. West Ham ging zelfs nog op zoek naar de overwinning, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een punt.

Parker beleeft onvergetelijk debuut

Voor Parker werd het een avond vol emoties. De Engelsman, die in het seizoen 2022/23 korte tijd aan het roer stond bij Club Brugge, was pas enkele uren aan de slag bij zijn nieuwe werkgever. Na een rampzalige eerste helft zag hij zijn spelers alsnog een indrukwekkende reactie tonen.



Ook voor Engels was het een bijzondere avond. De voormalige speler van Club Brugge en Augsburg bewees met zijn eerste treffer voor West Ham meteen zijn waarde. De Belgische middenvelder hielp zijn ploeg zo aan een spectaculaire comeback in de Engelse Championship.