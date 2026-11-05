Ex-speler van Cercle Brugge plots in beeld bij Duitse nationale ploeg: van Jan Breydel naar de Mannschaft?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ex-speler van Cercle Brugge plots in beeld bij Duitse nationale ploeg: van Jan Breydel naar de Mannschaft?
Foto: © photonews

Paris Brunner zou binnen afzienbare tijd wel eens een verrassende naam kunnen worden bij de Duitse nationale ploeg. De 20-jarige aanvaller, die in 2024-2025 nog voor Cercle Brugge speelde, maakt momenteel indruk bij AS Monaco. Volgens Florian Plettenberg van Sky Duitsland wordt zelfs een oproep voor de A-ploeg van Die Mannschaft ernstig besproken.

Brunner zit aan acht doelpunten in elf wedstrijden voor Monaco dit seizoen. Bondscoach Jürgen Klopp en zijn staf volgen de aanvaller van dichtbij en zouden zijn mogelijke selectie al uitgebreider hebben besproken dan in september. Een oproep in 2027 is volgens Plettenberg een realistische optie als hij zijn huidige vorm aanhoudt. Voorlopig blijft hij wel bij de U21.

Van wisselspeler bij Cercle naar smaakmaker bij Monaco

Dat is een opvallende ontwikkeling voor iemand die nog niet zo lang geleden op de Belgische velden actief was. Brunner werd in 2024 door Monaco uitgeleend aan Cercle Brugge, maar kende aan Jan Breydel geen eenvoudig seizoen. Blessureleed en aanpassingsproblemen zorgden ervoor dat hij lange tijd geen vaste waarde was.

Toch liet de Duitser uiteindelijk zijn kwaliteiten zien. In twintig competitiewedstrijden maakte hij vijf doelpunten, terwijl hij in zes Europese duels ook één keer scoorde. Vooral tijdens de degradatiestrijd werd hij belangrijk. Met enkele cruciale treffers hielp hij Cercle om het behoud in de hoogste afdeling veilig te stellen.

Klopp ziet mogelijkheden bij de A-ploeg

Na zijn terugkeer naar Monaco lijkt Brunner een volgende stap te hebben gezet. Zijn productie is fors gestegen en dat is ook de Duitse voetbalbond niet ontgaan.

Een selectie voor de A-ploeg zit er deze keer nog niet in, maar de deur staat duidelijk op een kier. Voor Brunner zou het een opmerkelijke sprong betekenen: van een moeilijke periode bij Cercle Brugge naar een mogelijke toekomst bij de Duitse nationale ploeg.

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