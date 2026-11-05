Ex-speler van Standard duikt op als mogelijke nieuwe coach van Kevin De Bruyne

De positie van Massimiliano Allegri bij Napoli staat steeds meer onder druk. Na de nederlaag tegen Porto is de crisis bij de Italiaanse topclub verder toegenomen. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt achter de schermen al nagedacht over mogelijke opvolgers. Eén van de namen die daarbij opduikt, is Sergio Conceiçao, de voormalige speler en assistent-trainer van Standard.

De nederlaag tegen Porto was al de derde verliespartij in vier Champions League-wedstrijden voor Napoli. Ook in de competitie loopt het moeizaam: de ploeg verzamelde amper veertien punten in tien wedstrijden en staat al negen punten achter op de vierde plaats. In totaal verloor Napoli zeven van zijn veertien wedstrijden dit seizoen. De komende confrontatie met Lazio wordt daardoor bijzonder belangrijk voor Allegri.

Conceiçao is een opvallende piste voor De Laurentiis

Volgens de Italiaanse krant is Stefano Pioli momenteel de grote favoriet bij de bookmakers om Allegri op te volgen. De voormalige trainer van AC Milan is beschikbaar na zijn mislukte passage bij Fiorentina. Vincenzo Montella staat eveneens op de lijst, maar ook Conceiçao wordt nadrukkelijk genoemd.

De Portugees is geen onbekende in België. Hij was in het verleden trainer van Standard en maakte nadien ook naam bij onder meer FC Porto en AC Milan. Na zijn recente passage in Saudi-Arabië zit Conceiçao zonder club. Volgens La Gazzetta dello Sport is hij een profiel dat Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis aanspreekt.

Ook De Bruyne wacht mogelijk een nieuwe trainerswissel

Een trainerswissel zou ook gevolgen kunnen hebben voor Kevin De Bruyne. De Rode Duivel speelt sinds zijn komst naar Napoli onder Allegri en werd door de Italiaanse coach op de zes geposteerd, als controlerende middenvelder. Een nieuwe trainer zou dus mogelijk ook andere accenten kunnen leggen in zijn rol op het veld.

Opvallend is dat ook een terugkeer van Antonio Conte niet volledig wordt uitgesloten. De huidige trainer van Napoli zou volgens de Italiaanse berichtgeving nog altijd een bijzondere band hebben met de club en haar voorzitter. De bookmakers houden rekening met een mogelijke tijdelijke terugkeer om het seizoen alsnog te redden.



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De wedstrijd tegen Lazio wordt zo een cruciale afspraak voor Allegri. Daarna volgt de interlandbreak, die Napoli de gelegenheid geeft om de situatie te evalueren. Als de resultaten niet snel verbeteren, zou de clubleiding kunnen ingrijpen. Conceiçao is alvast één van de namen die daarbij in beeld komt.