Filip Joos spreekt over Vitor Bruno en bestuur Anderlecht: “Net een pluspunt”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Filip Joos spreekt over Vitor Bruno en bestuur Anderlecht: “Net een pluspunt”
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht herpakte zich tegen KVC Westerlo na de zware nederlaag tegen KAA Gent. Toch stond er veel druk op coach Vitor Bruno en ook de uitlatingen in de pers door Bornauw en Coucke waren opvallend te noemen. Wat is nu de échte staat van dit paars-wit?

Het was een rare wedstrijd, maar wel een verdiende zege van RSC Anderlecht tegen KVC Westerlo. “Het was een rare match in de zin dat Westerlo zeker niet minder was. Ik vond hun eerste helft tegen KAA Gent eigenlijk beter was dan tegen Westerlo.”

De rare interviews van het bestuur van RSC Anderlecht

“Maar toen verliezen ze zwaar en nu staan ze 3-0 voor”, aldus Filip Joos. “Een prachtige goal van Stroeykens en toch ook een knappe vrije trap, ook al was het eigenlijk geen fout voor die vrije trep. Onia Seke met de bevestiging, Ambros met veel afval.”

“Het is logisch dat hij opnieuw speelde, Onia Seke. Die interviews vanuit de club? Ik vond het raar dat ze zeiden dat Vitor Bruno niet verplicht is om alle 35 spelers te gaan gebruiken”, opende Filip Joos de debatten in 90 Minutes.

De 35 spelers van Vitor Bruno of van het bestuur van RSC Anderlecht?

“Ze hebben er hem wel 35 gegeven. Ik kan me niet voorstellen dat hij zelf vroeg om er nog elf bij te zetten toen ze 24 spelers hadden. Ze hebben als bestuur toch die spelers in huis gehaald?”, vroeg hij zich luidop af. “Ik vind het een pluspunt dat hij naar de trainingen kijkt en dat hij Stroeykens gebruikt als die het ongelijk van de bazen bewijst.”


“Wat ik niet begrijp is dat er vanuit de club zoveel interviews worden gegeven”, aldus Wesley Sonck dan weer. “Als ik in het buitenland speelde, was dat nooit het geval. Of toch zeer weinig, niet op deze manier. Het denkpatroon van mensen binnen een club … Ik zou dan niets zeggen.”

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