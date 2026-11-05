Forbs - beter dan Mbappé - is de nachtmerrie van PSV: "Het is alsof hij de grond niet raakt"

Carlos Forbs was een van de grote uitblinkers bij Club Brugge in de Champions League-zege tegen PSV (2-1). De Portugese flankaanvaller bezorgde Filip Kostic een bijzonder lastige avond en maakte met zijn snelheid voortdurend het verschil. Ook zijn ploegmaats waren onder de indruk.

"Ik heb nog nooit iemand zo snel zien lopen", vertelde Hugo Vetlesen na afloop. "Het is alsof hij de grond niet eens raakt wanneer hij loopt." De Noor wees ook op het belang van Forbs voor Club Brugge: "Hij is heel belangrijk voor ons met zijn goals en assists. Zijn timing is bovendien nog beter dan vorig seizoen."

Club Brugge wist precies waar het PSV pijn kon doen

Brandon Mechele noemde zijn ploegmaat zelfs een "cheat code". "Als er één-tegen-één gespeeld wordt, is er geen houden aan. Dan ligt er ruimte in de rug." Ook Nicolò Tresoldi legde uit dat Club Brugge bewust de snelheid van Forbs wilde uitspelen tegen Kostic, die van nature eerder een aanvallende speler is.

Trainer Ivan Leko moest Forbs tijdens de rust nog wat kalmeren. De Portugees had voor de pauze al kansen gekregen, maar wist die niet allemaal te benutten. "Ik zei tegen hem: Carlos, blijf rustig, het komt wel. We moesten hem vertrouwen geven", vertelde Leko. In de tweede helft volgde alsnog de beloning met een doelpunt.

Geen revanchegevoelens tegenover PSV

Forbs werd eerder door Ajax voor ongeveer negentien miljoen euro weggehaald bij Manchester City, maar kon in Amsterdam de hoge verwachtingen niet inlossen. Bij Club Brugge lijkt hij zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen. Van revanchegevoelens tegenover PSV wilde hij na afloop evenwel niets weten. "Ik probeer tegen ieder team mijn best te doen."

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De aanvaller was vooral tevreden met de collectieve prestatie. "Het was een goede wedstrijd van ons, al was het moeilijk. Gelukkig hebben we gewonnen en dat was verdiend."